Il Signore degli Anelli: un dettaglio della trilogia si collega perfettamente al prossimo film

La trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è l'esempio perfetto da prendere per adattare un romanzo al cinema. Infatti, la trilogia condensa oltre mille pagine di materiale in poco meno di dieci ore senza perdere un colpo.

Tuttavia, Il Signore degli Anelli è vittima del suo stesso successo perché, come Harry Potter dopo di lui, la Warner Bros. sta lanciando altri prodotti legati al marchio. La trilogia de Lo Hobbit non può reggere il confronto con i film originali, nonostante il ritorno di Jackson dietro la macchina presa.

Il grande problema dei film de Lo Hobbit è che cercano di espandere una storia relativamente breve in un'avventura enorme senza prendere le misure necessarie per farla funzionare, ed inventando di sana pianta la maggior parte delle cose raccontate.

Il nuovo film de Il Signore degli Anelli potrebbe rivelarsi un flop?

La compagnia dell'Anello: un'immagine dell'Anello

A distanza di anni, sembra che la Warner Bros. si stia preparando a commettere lo stesso errore sviluppando fatto in passato con la trilogia prequel dedicata a Lo Hobbit, ovvero Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum.

Il film sarà ambientato nel bel mezzo degli eventi de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello. Infatti, il primo film del franchise nasconde un dettaglio importante che spiega la necessità di un altro spinoff.

Dopo aver fornito alcuni retroscena sull'Unico Anello, La Compagnia dell'Anello rivolge la sua attenzione alla Contea. Bilbo Baggins, che vive l'avventura con Gandalf e i Nani nei film de Lo Hobbit, compie 111 anni e il suo amico stregone arriva in città per unirsi ai festeggiamenti. Tutto va a gonfie vele fino a quando Bilbo diventa invisibile durante la sua festa prima di partire per andare a vivere con gli Elfi.

Gandalf si insospettisce del trucco di Bilbo e viene a sapere dell'anello che lo Hobbit lascia a suo nipote Frodo. Sapendo che nella Terra di Mezzo ci sono molti gioielli pericolosi, Gandalf ordina a Frodo di tenere l'anello al sicuro e parte per saperne di più.

È a questo punto che le cose si fanno strane. Nei libri de Il Signore degli Anelli, tra la partenza e il ritorno di Gandalf nella Contea passano diciassette anni. Proprio come nel film, lo stregone studia i testi e cerca di capire se l'anello di Bilbo è, in realtà, l'Unico Anello che Sauron sta cercando. Il film fa sembrare il viaggio di Gandalf molto più breve, ma è comunque evidente che è passato un certo periodo di tempo, ed è qui che entra in gioco Caccia a Gollum.

Le due torri: un'immagine di Gollum

Oltre a dedicarsi ai libri, Gandalf incarica Aragorn di dare la caccia a Gollum, l'ultimo ad aver posseduto l'anello prima di Bilbo. La Compagnia dell'Anello non rivela questo fatto direttamente, scegliendo di introdurre Aragorn nella storia dopo che gli Hobbit hanno lasciato la Contea e hanno bisogno di aiuto contro i Nazgûl. Tuttavia, Aragorn non si imbatte negli Hobbit per caso; è chiaramente già parte della situazione, e La Caccia a Gollum approfondirà questo aspetto.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027.