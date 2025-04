Il signore degli anelli, cast originale pronto a tornare: "Se Peter dice salta rispondiamo 'Quanto in alto?'"

Il signore degli anelli, il cast pronto a tornare: "Se Peter dice salta rispondiamo 'Quanto in alto?'"Il signore degli anelli, il cast pronto a tornare: "Se Peter dice salta rispondiamo 'Quanto in alto?'"

Anni dopo aver realizzato l'impresa titanica di ben due trilogie dedicate al mondo de Il signore degli anelli, Peter Jackson ha trova l'energia per tornare a rivisitare l'universo creato da Tolkien in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Stavolta il cineasta neozelandese non si occuperà della regia, lasciando il compito alla star Andy Serkis, ma produrrà la spinoff insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens.

In un'incontro organizzato da ScreenRant, le star originali Liv Tyler (Arwen), John Rhys-Davies (Gimli), Sean Astin (Samwise) e Orlando Bloom (Legolas) hanno parlato di un loro possibile ritorno nel franchise ammettendo di essere molto legati a Peter Jackson e di ammirare il suo genio creativo.

"Farei qualsiasi cosa" ha ammesso Liv Tyler. "Scrivo sempre a Fran Walsh e Philippa Boyens per chiedergli 'Ehi, c'è la possibilità che avremo bisogno di Arwen?'. È stato un dono immenso per le nostre vite. È difficile descriverlo a parole, ma è stato un dono così profondo. Farei qualsiasi cosa per poterlo rivedere, rivivere, ma ora lo viviamo nei nostri cuori e nelle nostre menti".

Liv Tyler nei panni di Arwen

Ritorno nella Terra di Mezzo?

Più cauti nelle risposte, Sean Astin e John Rhys-Davies si sono detti disponibili, ma meno entusiasti della collega.

"Farei qualsiasi cosa, purché non debba tornare a indossare quella protesi completa" ha spiegato John Rhys-Davies.

"L'idea di rifare Sam... Quando l'ho interpretato fatto la prima volta, non avevo idea di quale fosse il rapporto tra la letteratura e quel personaggio" ha ammesso Sean Astin. "Per me, si trattava solo di quello che stavamo facendo e di cercare di capirne le idee, mi sono preoccupato solo di entrare in sintonia con Sam a livello emotivo. Ora, dopo 25 anni in cui le persone sono venute a parlare di cosa significasse e di come li avesse aiutati nella vita, di come avessero superato un momento difficile e di come avesse riunito le loro famiglie, e di tutti i milioni di cose che vengono dette... Mi chiedo come sarebbe recitare con tutta quella pressione e la cosa mi preoccupa non poco".

Di Legolas ce n'è uno solo

Orlando Bloom è Legolas

L'interprete di Legolas, Orlando Bloom, ha affermato che, sebbene sia impossibile replicare la "magia del momento" originale, sarebbe ansioso di interpretare Legolas per la terza volta, dopo che gli era stato precedentemente chiesto di riprenderlo per la trilogia de Lo Hobbit.

"Se Peter Jackson dice 'Salta', io rispondo 'Quanto in alto?'. È divertente, gli elfi attraversano così tante volte questo mondo perché sono senza età. Ero ne Lo Hobbit, ed è stato davvero interessante rivisitare quel mondo. Era così diverso da quello de Il signore degli Gli Anelli come esperienza. È stato un periodo bellissimo, chi non vorrebbe tornare in quel posto?".

L'attore aggiunge: "Naturalmente, la magia di quel momento non è qualcosa che potrà mai essere ripetuto. Il tempo, l'epoca, il luogo in cui ci trovavamo, il luogo in cui si trovava l'universo, il mondo, il pianeta, è impossibile da ricreare. Ma penso che l'idea di interpretare questi personaggi, di essere nello stato mentale di Legolas sia fantastico. Il mio disturbo da deficit di attenzione e iperattività è sparito, sono concentrato. Ed è qualcosa che abbraccerei sempre perché questo stato folle e meditativo di essere onnisciente e onniveggente è una sensazione fantastica".

Chi farà effettivamente ritorno in The Hunt for Gollum?

Ian McKellen nel ruolo di Gandalf

Secondo quanto anticipato, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum dovrebbe vedere il ritorno di Gandalf e Aragorn, ma non sappiamo se saranno ancora Ian McKellen e Viggo Mortensen a interpretarli.

Viggo Mortensen avrebbe messo le mani avanti, spiegando che il suo ritorno dipenderà dalla qualità della sceneggiatura, anche se trovare il modo di gestire la differenza d'età dell'attore sarà probabilmente un fattore determinante nel decidere se sia necessario un nuovo casting. anche se molti fan sono ansiosi di vedere il cast originale de Il Signore degli Anelli riprendere i propri personaggi, la tecnologia di ringiovanimento digitale finora si è rivelata spesso fallace e sarebbe meglio usarla con parsimonia.

Più semplice, almeno sulla carta, il ritorno di personaggi come Gimli e Gandalf, che potrebbero facilmente nascondere la loro differenza di età dietro barbe fluenti e nasi di lattice, ma questo approccio non sembra fattibile per i personaggi elfici di Liv Tyler e Orlando Bloom. Restiamo in attese per scoprire quali scelte di casting verranno effettivamente fatte da Andy Serkis e Peter Jackson.