Shōgun 2: al via le riprese a Vancouver, nuovi attori e i primi dettagli sulla nuova stagione

La seconda stagione di Shōgun inizierà le riprese a Vancouver a gennaio 2026. Confermati Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, mentre si aggiungono Masataka Kubota e Jun Kunimura. L'uscita è prevista tra la fine del 2026 e il 2027 su Disney+ e Hulu.
Un ritorno atteso tra nuovi volti e grandi conferme
La produzione della nuova stagione di Shōgun prenderà ufficialmente il via a Vancouver nel gennaio 2026, con il ritorno delle due figure centrali della serie: Hiroyuki Sanada, nel ruolo di Lord Yoshii Toranaga, e Cosmo Jarvis, nei panni del navigatore inglese John Blackthorne.
Al loro fianco si uniranno nuovi nomi di spicco del cinema giapponese come Masataka Kubota (Tokyo Ghoul, Death Note), che interpreterà Hyūga, Jun Kunimura (Kill Bill: Vol. 1) nel ruolo di Gōda, Sho Kaneta come Hidenobu, Asami Kizukawa nei panni di Aya e Takaaki Enoki come Lord Ito.
Tra i volti che torneranno, FX ha confermato Shinnosuke Abe, Yuko Miyamoto, Fumi Nikaidô, Eita Okuno, Yuka Kouri, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow e Hiroto Kanai. Un ensemble che consolida il tono internazionale della produzione, capace di fondere linguaggio visivo occidentale e sensibilità giapponese. Per il pubblico statunitense, la serie sarà disponibile su FX e Hulu, mentre gli spettatori internazionali la troveranno su Disney+, dove la prima stagione continua a registrare ottimi numeri di visione.
Trama, autori e una finestra di uscita tra il 2026 e il 2027
Ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima stagione, la seconda parte di Shōgun continuerà a sviluppare la trama tratta dal romanzo di James Clavell, con Toranaga ancora impegnato a mantenere il potere in un Giappone attraversato da tensioni politiche e religiose. Dopo la minaccia del Consiglio dei Reggenti e l'arrivo del pilota inglese Blackthorne, la nuova stagione promette di approfondire le conseguenze di quelle scelte che avevano ribaltato gli equilibri del potere.
Durante la presentazione dei Disney+ Originals Asia Pacific a Hong Kong, sono stati rivelati anche i nomi del team creativo: alla scrittura tornano Justin Marks (che firma anche Top Gun: Maverick), Shannon Goss, Maegan Houang, Matt Lambert, Rachel Kondo, Sofie Somoroff, Caillin Puente ed Emily Yoshida. Alla regia rivedremo Takeshi Fukunaga e Hiromi Kamata, affiancati da nuove firme come Anthony Byrne, Kate Herron (Loki) e dallo stesso Marks.
Secondo le prime stime, Shōgun 2 potrebbe debuttare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, a seconda dei tempi di post-produzione. Un'attesa che si preannuncia lunga ma giustificata: dopotutto, la serie ha ottenuto riconoscimenti proprio per la sua capacità di unire estetica cinematografica e scrittura in un racconto che continua a conquistare il pubblico globale.