Shōgun 2: al via le riprese a Vancouver, nuovi attori e i primi dettagli sulla nuova stagione

Dopo mesi di silenzio, Shōgun torna a far parlare di sé con aggiornamenti che entusiasmeranno i fan del dramma storico più acclamato degli ultimi anni. FX ha ufficializzato l'inizio delle riprese della seconda stagione e rivelato un cast potenziato, oltre a indizi sulla futura finestra di uscita.

La seconda stagione di Shōgun inizierà le riprese a Vancouver a gennaio 2026. Confermati Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, mentre si aggiungono Masataka Kubota e Jun Kunimura. L'uscita è prevista tra la fine del 2026 e il 2027 su Disney+ e Hulu.

Un ritorno atteso tra nuovi volti e grandi conferme

La produzione della nuova stagione di Shōgun prenderà ufficialmente il via a Vancouver nel gennaio 2026, con il ritorno delle due figure centrali della serie: Hiroyuki Sanada, nel ruolo di Lord Yoshii Toranaga, e Cosmo Jarvis, nei panni del navigatore inglese John Blackthorne.

Shogun: un'immagine della serie

Al loro fianco si uniranno nuovi nomi di spicco del cinema giapponese come Masataka Kubota (Tokyo Ghoul, Death Note), che interpreterà Hyūga, Jun Kunimura (Kill Bill: Vol. 1) nel ruolo di Gōda, Sho Kaneta come Hidenobu, Asami Kizukawa nei panni di Aya e Takaaki Enoki come Lord Ito.

Tra i volti che torneranno, FX ha confermato Shinnosuke Abe, Yuko Miyamoto, Fumi Nikaidô, Eita Okuno, Yuka Kouri, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow e Hiroto Kanai. Un ensemble che consolida il tono internazionale della produzione, capace di fondere linguaggio visivo occidentale e sensibilità giapponese. Per il pubblico statunitense, la serie sarà disponibile su FX e Hulu, mentre gli spettatori internazionali la troveranno su Disney+, dove la prima stagione continua a registrare ottimi numeri di visione.

Trama, autori e una finestra di uscita tra il 2026 e il 2027

Ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima stagione, la seconda parte di Shōgun continuerà a sviluppare la trama tratta dal romanzo di James Clavell, con Toranaga ancora impegnato a mantenere il potere in un Giappone attraversato da tensioni politiche e religiose. Dopo la minaccia del Consiglio dei Reggenti e l'arrivo del pilota inglese Blackthorne, la nuova stagione promette di approfondire le conseguenze di quelle scelte che avevano ribaltato gli equilibri del potere.

Shogun: la locandina della serie

Durante la presentazione dei Disney+ Originals Asia Pacific a Hong Kong, sono stati rivelati anche i nomi del team creativo: alla scrittura tornano Justin Marks (che firma anche Top Gun: Maverick), Shannon Goss, Maegan Houang, Matt Lambert, Rachel Kondo, Sofie Somoroff, Caillin Puente ed Emily Yoshida. Alla regia rivedremo Takeshi Fukunaga e Hiromi Kamata, affiancati da nuove firme come Anthony Byrne, Kate Herron (Loki) e dallo stesso Marks.

Secondo le prime stime, Shōgun 2 potrebbe debuttare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, a seconda dei tempi di post-produzione. Un'attesa che si preannuncia lunga ma giustificata: dopotutto, la serie ha ottenuto riconoscimenti proprio per la sua capacità di unire estetica cinematografica e scrittura in un racconto che continua a conquistare il pubblico globale.