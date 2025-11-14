Shogun 2, Takehiro Hira anticipa: "Ho i giorni sono contati"

Per adesso, Takehiro Hira ha letto solo una sceneggiatura della seconda stagione di Shogun. Nonostante ciò sospetta che i giorni nello show del suo personaggio, Ishido Kazunari, siano contati.

"Non posso ancora dirlo con certezza, ma sapete, i personaggi di Shogun seguono liberamente la storia vera. Il mio personaggio non sopravvive molto dopo la grande guerra, quindi i miei giorni sono contati" ha spiegato l'attore a Variety durante la premiere del suo nuovo film, Rental Family - Nelle vite degli altri.

-"Probabilmente avrò una morte onorevole", ha aggiunto, prima di concludere scherzosamente "Ma potrei tornare come..."_

Un'immagine della serie Shogun

Che cosa ci aspetta nella seconda stagione di Shogun?

Solo poche ore fa FX ha annunciato che le riprese della seconda stagione di Shōgun prenderanno il via a gennaio. I nuovi arrivi nel cast includono Asami Mizukawa nel ruolo di Aya, Masataka Kubota in quello di Hyūga, Sho Kaneta nei panni di Hidenobu, Takaaki Enoki nel ruolo di Lord Ito e Jun Kunimura in quello di Gōda.

Confermato il ritorno di Hiroyuki Sanada nel ruolo di Lord Yoshii Toranaga e Cosmo Jarvis nei panni del navigatore inglese John Blackthorne, oltre a Fumi Nikaidô, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Eita Okuno e Yuka Kouri.

I registi della prima stagione Hiromi Kamata e Takeshi Fukunaga dirigeranno la seconda stagione, affiancando Anthony Byrne, Kate Herron e il co-creatore della serie Justin Marks.

La recensione della prima stagione di Shogun analizza il successo della serie ambientata nel Giappone feudale. La seconda stagione sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi narrati nei primi dieci episodi e vedrà Lord Toranaga ancora impegnato a mantenere il potere in un Giappone attraversato da tensioni politiche e religiose. Dopo la minaccia del Consiglio dei Reggenti e l'arrivo del navigatore inglese Blackthorne, la nuova stagione promette di approfondire le conseguenze di quelle scelte che avevano ribaltato gli equilibri del potere.

La nuova stagione vedrà distribuita in streaming prossimamente su Disney+.