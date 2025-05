Shogun e Baby Reindeer tra i vincitori dei BAFTA TV Awards 2025

Mr Bates vs The Post Office e Mr Loverman hanno trionfato ai BAFTA TV Awards 2025, in una edizione che ha visto un'equa distribuzione dei premi riservando riconoscimenti anche alle acclamate serie Netflix Shogun e Baby Reindeer.

Condotta dall'attore Alan Cumming, la cerimonia dei BAFTA si è svolta ieri sotto uno scintillante sole primaverile sulle rive del Tamigi, alla Royal Festival Hall di Londra. Non sorprende che a trionfare come miglior serie limitata, sconfiggendo Baby Reindeer, sia stato Mr Bates vs The Post Office, serie di ITV che ha dominato gli ascolti nel Regno Unito lo scorso anno e ha alimentato un dibattito nazionale sulle ingiustizie subite da innocenti direttori delle poste britanniche, condannati per furto, frode e falso in bilancio.

Tra i vincitori, Marisa Abela si è aggiudicata il premio come miglior attrice per Industry, mentre Jessica Gunning ha aggiunto un BAFTA come miglior non protagonista per Baby Reindeer a un bottino che include già un Emmy e un Golden Globe.

Due premi sono andati al dramma della BBC Mr. Loverman, che ha vinto le migliori interpretazioni maschili, quella come protagonista andata a Lenny James e quella come non protagonista conquistata da Ariyon Bakare.

Netflix colleziona successi

Shōgun continua a collezionare premi, aggiudicandosi il riconoscimento come come Miglior Serie Internazionale. Lo showrunner Justin Marks ha fatto riferimento al piano tariffario di Donald Trump nel suo discorso di accettazione, affermando che "la buona televisione è davvero una nazione senza confini".

Jessica Gunning in Baby Reindeer

Danny Dyer ha vinto il premio per la Miglior Interpretazione Maschile in una Commedia. L'ex attore di Football Factory ha ricevuto elogi per il suo lavoro nella serie Disney+ Rivals, ma si è portato a casa il premio BAFTA per Mr. Big Stuff di Sky. "Che tocco", ha esclamato mentre ritirava il premio prima di scherzare: "Recitare così è divertente".

La miglior interpretazione femminile in una commedia è andata a Ruth Jones per Gavin & Stacey. L'attrice ha ringraziato il suo co-sceneggiatore e co-protagonista James Corden, con cui ha condiviso un "viaggio straordinario" nella serie della BBC negli ultimi 17 anni.

La lista completa dei BAFTA TV Awards 2025