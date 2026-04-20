Shogun, primo sguardo alla seconda stagione con il ritorno di un personaggio amatissimo

Con le riprese iniziate, possiamo finalmente dare un primo sguardo alla seconda stagione di Shōgun, serie Hulu e Disney+ tratta dal romanzo best-seller di James Clavell.

Nonostante la narrazione completa del romanzo sia stata interamente trasposta nella prima stagione, il successo dello show ha convito i produttori e gli showrunner a creare del nuovo materiale che fungerà da seguito alla storia.

Shogun: un'immagine della serie

Svelato il ritorno di Lord Yoshii Toranaga

A due anni dalla conclusione della prima stagione di Shōgun, la serie è nel pieno delle riprese della seconda stagione, di cui è stata appena svelato un primo dietro le quinte.

In un post congiunto pubblicato da FX Networks, Hulu e Disney+, Hiroyaki Sanada conferma che "la seconda stagione di Shōgun è ora in produzione" in un video che mostra la troupe impegnata nell'allestimento dei set interni ed esterni, oltre che nell'allestimento dei costumi del cast e nella coreografia delle scene d'azione.

Sanada torna ancora una volta nei panni di Lord Yoshii Toranaga, indossando un kimono giapponese dorato con un copricapo nero. Il suo è uno dei personaggi più amati della serie ed era inevitabile il suo ritorno nei nuovi episodi.

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L'incredibile successo di Shogun in streaming

Nel 2024, la prima stagione ha ricevuto recensioni positive quasi unanimi, tanto che critici e pubblico l'hanno definita una delle migliori serie TV dai tempi di Il Trono di Spade. Le interpretazioni di Sanada e Anna Sawai sono state segnalate come le più brillanti, il che alla fine è valsa loro la vittoria agli Emmy Awards. Attualmente, la serie vanta un punteggio quasi perfetto del 99% su Rotten Tomatoes, mentre il punteggio del pubblico è dell'85%.

Shōgun avrebbe dovuto essere una serie di una sola stagione, ma il suo incredibile successo di critica e di streaming ne ha cambiato il destino, poiché Hulu ha deciso di continuare lo show e andare oltre il romanzo. La serie drammatica ha ottenuto 18 premi agli Emmy Awards, diventando il primo show in lingua giapponese a vincere il premio come Miglior Serie Drammatica e battendo il record per la stagione televisiva più premiata.

Shogun: un'immagine di Anna Sawai

Chi tornerà nel cast della seconda stagione

Oltre a Sanada, tra gli attori che tornano nei nuovi episodi figurano Cosmo Jarvis, Tommy Bastow, Fumi Nikaidô, Hiroto Kanai, Yuka Kouri, Shinnosuke Abe, Yoriko Dōguchi, Yuko Miyamoto ed Eita Okuno. Tra le new entry figurano Asami Mizukawa, Masataka Kubota, Sho Kaneta, Takaaki Enoki, Jun Kunimura e Ren Meguro.

Manca Sawai dal cast originale, ma questo perché Mariko è morta alla fine della prima stagione di Shōgun. La sua morte consolida l'ascesa al potere di Toranaga, e la seconda stagione ne mostrerà probabilmente le conseguenze, mentre Blackthorne (Jarvis) abbandona i suoi piani di tornare in Inghilterra per costruirsi una nuova vita in Giappone. È stato riferito che la nuova stagione comporterà un salto temporale di dieci anni.

Quando escono in streaming i nuovi episodi di Shogun

Con le riprese della seconda stagione ormai in corso, è possibile che il debutto in streaming possa avvenire già nel corso del 2027. Sebbene i dettagli della trama rimangano ancora segreti, Justin Marks, uno dei creatori insieme a Rachel Kondo, ha confermato che la seconda stagione sarà una "storia di guerra e del prezzo della guerra. Nella seconda parte ci sono scene di battaglia che stiamo mettendo a punto in questo momento". La stagione sarà composta da dieci episodi.