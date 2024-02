Shōgun, gli autori: 'Non abbiamo ripetuto gli errori di Hollywood con le storie giapponesi'

Shōgun è la nuova serie FX e si tratta del secondo adattamento televisivo del romanzo di James Clavell. Nel presentarla al pubblico, gli autori hanno assicurato di aver prestato attenzione agli errori di Hollywood con le storie giapponesi nel corso degli anni.

Piuttosto che raccontare la storia interamente attraverso la prospettiva dei personaggi bianchi che si sono fatti strada in Giappone, Shōgun adotta la prospettiva dei giapponesi. Nel corso di un'intervista, i co-creatori della serie Justin Marks e Rachel Kondo hanno rivelato che uno degli elementi chiave che li ha aiutati a rendere lo show ancora migliore è stato dare alla star Hiroyuki Sanada il ruolo di produttore esecutivo.

Non solo la star ha preso la cosa sul serio, ma ha anche apportato una prospettiva importante al modo in cui è stata rappresentata la cultura giapponese.

"Il punto di vista che ha introdotto e che è stato importante e cruciale per la realizzazione di questo show, è stato: 'Lo faccio qui a Hollywood, negli Stati Uniti, da 25 anni. Ho visto tutti gli errori commessi da Hollywood nel rappresentare la mia cultura'", ha rivelato Marks.

"Quindi avevamo la lista delle cose da evitare ogni singolo giorno mentre facevamo questo show, il che significa che quello che ha iniziato a fare è stato dire: 'Conosco la persona che devi assumere. Conosco questa persona. Conosco quest'altra persona".

Sanada è stato responsabile del coinvolgimento della produttrice giapponese di Shōgun, Eriko Miyagawa, oltre ad assicurarsi i membri chiave della troupe, come i consulenti per il reparto oggetti di scena e il reparto artistico, oltre a consulenti linguistici, traduttori e storici.

Come dice Marks, non solo è stato fondamentale per trovare le persone giuste per questi compiti in Shōgun, ma anche per convincerle a lasciare il Giappone e a venire a lavorare a Vancouver per quasi un anno.

"Il suo contributo, oltre a quello che ha detto Rachel, era anche assicurarsi che tutti avessero i costumi giusti, che le acconciature fossero giuste, che supervisionassero la nostra troupe giapponese ed essere sicuro che tutti si sentissero a proprio agio e che avessero la possibilità di parlare quando qualcosa non andava bene. È stata una parte fondamentale. Voglio dire, non ci sarebbe Shōgun senza".

Rachel Kondo ha concluso: "E non lo faceva per se stesso. No, diceva sempre 'Lo sto facendo per il giovane cast', molti dei quali avevano firmato per lavorare con lui. Lo fa sempre per le nuove generazioni".

Shōgun debutterà su Disney+ il 27 febbraio prossimo.