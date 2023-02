Shazam! Furia degli Dei: per Helen Mirren la storia del film è "troppo complicata" da ricordare

Dopo il suo ingresso nella saga di Fast and Furious, Helen Mirren si sta preparando per debuttare in Shazam! Furia degli Dei. Anche se ben conscia del suo ruolo, sembra che l'attrice abbia le idee abbastanza confuse sulla storia della pellicola, al punto di rifiutarsi di parlarne o anche solamente di spiegarla.

Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts, Helen Mirren in un'immagine dello show

Durante una recente intervista al The Graham Norton Show (tramite Variety), Helen Mirren si è messa a scherzare sulla storia al centro di Shazam! Furia degli Dei, definendola troppo complicata da spiegare: "Non chiedermi della trama, è troppo complicata", per poi cercare di fare mente locale, "[Lucy Liu e io] siamo due dee arrabbiate che indossano costumi incredibilmente pesanti. Era una situazione molto calda e scomoda, al punto che lei era convinta che stessero cercando di ucciderci, me lo ha detto alla fine del primo giorno di riprese".

Successivamente, la Mirren ha raccontato quali motivazioni l'hanno spinta ad accettare la parte in Shazam! Furia degli Dei: "Volevo farlo perché ho adorato il primo Shazam! Era dolce e divertente. Non sono una grande amante dei supereroi, ma mi è piaciuta l'idea e sono stata felice di entrare nel cast del secondo. È qualcosa di grande".

Non è la prima volta che l'attrice parla della sua esperienza su questo set.

La sua partecipazione agli stunt le ha provocato una frattura. Shazam! Furia degli Dei arriverà nei cinema dal 16 marzo.