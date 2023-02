Shazam 2, Helen Mirren si è rotta un dito sul set: "Anche io volevo fare i miei stunt"

Sul set di Shazam! Furia degli Dei, Helen Mirren ha avuto un piccolo incidente quando ha provato una serie di acrobazie da sola. L'attrice ha infatti raccontato di essersi rotta un dito durante le riprese.

"Sono stata incredibilmente coraggiosa e non ho detto nulla né mi sono lamentata perché volevo fare io i miei stunt", ha dichiarato l'attrice in un episodio di The Graham Norton Show in onda su BBC One. Helen Mirren, che in Shazam! Furia degli Dei presta il suo volto alla villain Hespera, ha dunque raccontato di essersi rotta un dito mentre cercava di girare alcune particolari scene da sola.

Intanto, come riportato da Entertainment Weekly, l'attrice non ha voluto rilasciare particolari dichiarazioni in merito alla pellicola che la vedrà al fianco di Zachary Levi, Lucy Liu e Rachel Zegler. "Non chiedermi della trama, è troppo complicata" ha infatti detto l'attrice parlando con il conduttore Graham Norton.

"Siamo delle dee arrabbiate che indossano costumi incredibilmente pesanti" ha proseguito l'attrice per poi ricordare che "faceva molto caldo ed era tutto molto scomodo. Infatti Lucy, alla fine del primo giorno di riprese ha detto: 'La verità è che stanno cercando di ucciderci'".

Helen Mirren ha scelto di firmare per far parte del cast di questo secondo capitolo perché "ho amato il primo Shazam. E' stato così divertente. Non sono una persona da supereroi, ma mi è piaciuta l'idea e sono stata felice di firmare per il secondo. E' fantastico".

Shazam! Furia degli Dei arriverà nelle sale cinematografiche il 16 marzo.