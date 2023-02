Shazam! Furia degli Dei: si prevede una delle peggiori aperture di sempre nella storia della DC

L'attesa dei fan della DC è ovviamente rivolta al nuovo corso del DC Universe, che inizierà a tutti gli effetti nel 2025 con Superman: Legacy, ma ci sono quattro film dell'era attuale che devono ancora uscire nelle sale. Tra questi vi è Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy.

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

Le previsioni di incasso durante il weekend di apertura non sono per niente positive. Secondo le stime di Box Office Pro, infatti, il sequel di Shazam! potrebbe incassare tra i 43 e 52 milioni di dollari nei primi tre giorni di uscita nelle sale. Numeri addirittura inferiori a Black Adam, che nel weekend di apertura lo scorso ottobre ha incassato 67 milioni di dollari.

Shazam! Furia degli Dei proseguirà la storia del supereroe interpretato da Zachary Levi e potrà contare sull'arrivo di nuovi interpreti, come Helen Mirren e Lucy Liu nei panni delle villain Hespera e Calypso, e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

Nel nuovo capitolo delle avventure, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

L'uscita nelle sale italiane di Shazam! Furia degli Dei è fissata al 16 marzo.