Shazam, il franchise avrà un futuro nel nuovo DCU di James Gunn? La risposta del regista David F. Sandberg

Che ruolo avrà il franchise di Shazam nel nuovo universo DC annunciato da James Gunn e Per Safran? E, domanda ancor più impellente... Ne avrà uno? Scopriamo cosa ha da dire in merito il regista dei film David F. Sandberg.

Con il nuovo assetto dei DC Studios e la presentazione del primo capitolo del DCU Gods and Monsters, i dubbi su ciò che accadrà alle IP già sfruttate nell'ultimo periodo sono tanti, soprattutto in mancanza di indicazioni chiare al riguardo.

Per alcuni personaggi sappiamo che avremo un reboot, di loro vi saranno differenti versioni con nuovi interpreti rispetto a quanto visto finora, mentre altri progetti proseguiranno per la loro strada (quelli appartenenti all'etichetta Elseworlds come The Batman e Joker), ma che ne sarà, ad esempio, di Shazam?

Superman, 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d'Acciaio nel DCU

Il franchise dedicato a Billy Batson e la sua Shazamily si appresta ad approdare nuovamente al cinema con Shazam! Furia degli Dei, ma cosa accadrà dopo questo sequel? Ritroveremo ancora questi personaggi e questi attori sullo schermo? È ciò che è stato chiesto direttamente al regista David F. Sandberg su Twitter.

"Hey David, non me la sento di vedere il film per via di tutto ciò che sta succedendo in questo periodo con i DC Studios. Sta rovinando tutto [l'entusiasmo] e l'atmosfera del film. C'è tanta incertezza sul futuro della DC [al cinema]. Dacci una risposta: #Shazam avrà un ruolo nel futuro del #DCU?" si legge infatti nel tweet di un utente, a cui Sandberg ha subito risposto al meglio delle sue possibilità.

"[Shazam] sicuramente non avrà un ruolo nel DCU se nessuno andrà a vederlo al cinema" ha premesso il regista "Ciò che mi è stato detto comunque è che non c'è nulla nei film di Shazam che contraddice i piani futuri per la DC [sullo schermo]. Per cui la possibilità di altri progetti legati a Shazam c'è, e se è quello che volete, fareste bene ad andare al cinema a vedere il film".

Dovremo dunque attendere almeno i primi risultati del nuovo film al botteghino per poterci fare un'idea...

Shazam! Furia degli Dei arriverà il 17 marzo al cinema.