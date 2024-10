Shazam, Zachary Levi: "Ho accettato perché pensavo che mi avrebbe trasformato nel nuovo The Rock"

Tra Chuck e Rapunzel, sembrava che fosse solo questione di tempo prima che Zachary Levi entrasse nella A-List di Hollywood con un ruolo importante in un grande blockbuster.

Questo è effettivamente avvenuto nel 2019 con Shazam!, uno dei film del DCEU meglio recensiti di sempre. L'attore ha ricevuto elogi per la sua interpretazione di un adolescente nel corpo di un supereroe. Tuttavia, forse a causa della pandemia o di quella che alcuni hanno considerato un'interpretazione monocorde, per Levi non si è rivelato quel biglietto d'ingresso verso la fama assoluta.

L'attore è apparso in Spy Kids: Armageddon e Chicken Run: L'alba della pepita, ma Shazam! La furia degli dei e Il magico mondo di Harold sembrano aver decretato la fine del tentativo di Levi di diventare una star del cinema mainstream.

Il magico mondo di Harold: Zachary Levi in una foto

Non hanno di certo aiutato le sue sfuriate sui social media dopo che il sequel di Shazam! si è rivelato un flop di critica e di pubblico. Levi è diventato anche una figura controversa online per aver condiviso contenuti no-vax e aver seguito account X considerati transfobici.

Quest'anno ha appoggiato Robert Kennedy Jr. per la presidenza degli Stati Uniti e sostenuto quindi Donald Trump, quando il primo si è fatto da parte nella corsa alle presidenziali. Come spesso accade in politica, c'è chi ha lodato le sue azioni e chi ne è rimasto irritato.

Levi ha già detto di aver commesso un "suicidio della sua carriera" appoggiando Trump in una Hollywood "molto, molto liberale". Ora, un insider che conosce Levi da anni ha affermato a The Hollywood Reporter: "Quando gli è stato affidato il ruolo di Shazam, era letteralmente al settimo cielo. Pensava che questo fosse il suo biglietto per diventare il nuovo The Rock o Chris Evans. Ma non è stato così e da allora è amareggiato per questo".

Thor: The Dark World, Zachary Levi contro Kevin Feige: "Mi ha ingannato, mi aveva promesso un ruolo di spicco"

Levi avrebbe lasciato Los Angeles per vivere in un ranch di bestiame in Texas. Come si dice in giro, da allora si è concentrato sul recitare in progetti basati sulla fede che fanno appello alla sua fanbase conservatrice. Quindi, anche se Levi continuerà ad avere una carriera, sembra che abbia praticamente chiuso con Hollywood.