Sharon Stone potrebbe recitare nella stagione 3 di Euphoria

Nel cast della stagione 3 della serie Euphoria potrebbe esserci anche Sharon Stone. Secondo alcune indiscrezioni l'attrice, vincitrice di un Golden Globe, sarebbe impegnata nelle trattative con i produttori dello show targato HBO, ma l'accordo non sarebbe stato ancora raggiunto.

I primi dettagli di Euphoria 3

La prossima stagione di Euphoria sarà l'ultima e composta da otto puntate inedite, in arrivo sugli schermi nel 2026, ben quattro anni dopo la messa in onda del secondo capitolo della storia.

Le riprese delle puntate sono attualmente in corso e HBO ha già condiviso la prima foto che ritrae Zendaya, interprete di Rue, durante i ciak.

Sharon entrerà nel cast di Euphoria 3?

Nel caso in cui Sharon Stone raggiunga l'accordo, l'attrice si unirà a un cast composto già da Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, e Colman Domingo. I nuovi arrivi comprendono Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, e Toby Wallace. Tra le guest star, invece, spazio a Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, e Anna Van Patten.

Tra gli interpreti assenti rispetto al passato, invece, ci sono anche Algee Smith e Nika King.

Il successo della serie

La serie Euphoria è stata creata, scritta, diretta e prodotta da Sam Levinson e la produzione è curata da A24.

Grazie agli episodi precedenti, lo show ha ottenuto ben 25 nomination agli Emmy, con ben nove vittorie tra cui due per l'interpretazione di Zendaya e un premio assegnato a Colman Domingo come miglior guest star in una serie drammatica.

Sharon Stone, recentemente, ha recitato in film come The Laundromat e Bobby, dopo una carriera segnata dai successi di Basic Instinct e Casino.