Euphoria: la star della musica Rosalia tra i nuovi arrivi nel cast della stagione 3

Le riprese della stagione 3 di Euphoria sono iniziate e HBO ha ora rivelato nuovi arrivi nel cast che comprendono anche la cantante Rosalia e la star del football Marshawn Lynch.

Il prossimo capitolo della storia, in arrivo sugli schermi televisivi nel 2026, sarà composto da otto episodi e la storia compierà un salto temporale, permettendo così di mostrare i personaggi anni dopo la fine del liceo.

I ritorni negli episodi di Euphoria 3

HBO ha ora confermato, senza troppe sorprese, il ritorno nel cast di Euphoria di Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow. Colman Domingo sarà invece una guest star delle puntate.

Una foto di Euphoria

Martha Kelly e Chloe Cherry hanno ottenuto una promozione a presenze regolari nel cast, mentre tra gli assenti rispetto alle stagioni precedenti ci sono Nika King, Algee Smith e Dominic Fike.

Tra chi aveva già annunciato la scelta di non ritornare sul set c'erano Storm Reid, interprete di Georgia 'Gia' Bennett, che è impegnata in altri progetti, e Barbie Ferreira, che aveva la parte di Katherine 'Kat' Hernandez e ha parlato di 'differenze creative' riguardanti il proprio personaggio. Austin Abrams, che aveva il ruolo del fidanzato di Kat, Ethan Daley, non apparirà nella nuova stagione.

I nuovi arrivi tra gli interpreti

Tra le new entry nel cast della serie creata da Sam Levinson ci sono la cantante Rosalia, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace. Tra gli arrivi anche quelli di Priscilla Delgado, James Landry Hébert, e Anna Van Patten

Rosalia ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Se c'è qualcosa che mi entusiasma quanto creare una buona melodia o scrivere un testo grandioso è diventare una migliore performer ogni giorno. Euphoria è stata la mia serie preferita degli ultimi anni e non potrei essere più felice e grata nel recitare insieme a tutte queste persone incredibilmente talentuose che ammiro così tanto e contribuire con il mio 'granito de arena' per trasformare la visione di Sam in realtà e realizzare qualcosa di magico. Non vedo l'ora di condividere quello che stiamo facendo! Besitos, Rosi".

Hardison reciterà di nuovo con Zendaya dopo l'esperienza sul set di K.C. Undercover e ha sottolineato che nel corso degli anni hanno mantenuto i contatti e sarà quindi speciale poter lavorare con lei.