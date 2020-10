Shang-Chi, finite le riprese: "Per Hollywood sarà impossibile ignorarci"

Cast e crew festeggiano la fine delle riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mentre sottolineano l'importanza del cinecomic Marvel per la comunità asiatica.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è il più recente film Marvel a celebrare la fine delle riprese, primo cinecomic dedicato a un eroe asiatico, rivendica l'attenzione di Hollywood mentre festeggia il traguardo raggiunto.

Il protagonista Simu Liu e il regista Destin Daniel Cretton hanno celebrato la fine della lavorazione del cinecomic in uno scatto gioioso postato dall'attore che li vede abbracciati, accompagnato dalla seguente scritta:

"Abbiamo avuto un bambino!!! Non vediamo l'ora di presentarlo al mondo tra 9 mesi..."

Anche il regista Destin Cretton ha postato una sua foto insieme alla moglie Nikki Chapman, alla sorella Joy Cretton e all'attore Zhang Meng annunciando la fine delle riprese.

Nel gruppo privato Facebook 'Subtle Asian Traits', Simi Liu ha parlato dell'impatto del primo film su un supereroe asiatico presso i Marvel Studios scrivendo: "Per tutti coloro che ci odiano per il colore della nostra pelle, o che ci fanno sentire inferiori per questo, mai più. Questo è il nostro film, e sarà IMPOSSIBILE per Hollywood ignorarci dopo questo."

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è il primo film della Marvel ad avere un protagonista di origine asiatica, interpretato dall'attore Simu Liu. Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3. Il film doveva essere il terzo lungometraggio della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021, ma è stato posticipato per cause di forza maggiore insieme agli altri titoli, sostituendo Eternals come secondo capitolo della Fase (presumibilmente per la post-produzione meno impegnativa rispetto al film sugli Eterni, data la componente cosmica di quest'ultimo).

Shang-Chi è uno di due film della Fase Quattro ad aver scelto l'Australia come base operativa principale, insieme a Thor: Love and Thunder.

L'uscita di Shang-chi è fissata al momento per il 9 luglio 2021.