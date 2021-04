Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il trailer italiano del film Marvel

È uscito il trailer italiano di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, atteso film Marvel che arriverà in autunno. Si tratta del secondo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ed è il primo film del franchise ad avere un protagonista di origine asiatica, l'eroe omonimo che esiste nei fumetti dal 1973.

Il trailer ita, uscito oggi per festeggiare il compleanno dell'attore principale Simu Liu, si focalizza sul rapporto complicato tra Shang-Chi e il padre (Tony Leung Chiu Wai), che altri non è che il Mandarino, leader dell'organizzazione terroristica che rapì Tony Stark nel primo Iron Man (mentre in Iron Man 3 c'era un impostore con le fattezze di Ben Kingsley, parte di un'operazione di depistaggio legata agli esperimenti clandestini con la formula Extremis). C'è anche spazio per un po' di leggerezza con la presenza di Awkwafina, che appare in una sequenza d'azione.

Inizialmente previsto per febbraio di quest'anno, in coincidenza con il Capodanno cinese, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è stato rimandato più volte a causa dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti sull'intero calendario di lavorazione dei Marvel Studios. Al momento è confermato per il 3 settembre nelle sale americane (non si sa ancora se con l'opzione Premier Access su Disney+ in contemporanea), mentre per l'Europa non ci sono ancora dati ufficiali in merito (il trailer italiano finisce con un generico "Prossimamente").

Marvel Fase 4: i film, gli attori e i supereroi che vedremo nel MCU

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è stato girato principalmente in Australia, con alcuni spostamenti in California, per l'esattezza San Francisco, dove sono stati girati anche Ant-Man e Ant-Man and the Wasp. L'Australia è anche l'attuale base operativa di Thor: Love and Thunder, le cui riprese sono in corso in vista di un'uscita all'inizio del 2022, anno che vedrà la presenza di ben cinque film Marvel al cinema, tra cui anche l'atteso sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.