Sex and the City: John Corbett conferma il suo ritorno nel revival

Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie tradito e lasciato per Mr. Big, ricomparirà nel revival di Sex and the City, la conferma dall'attore John Corbett.

Aidan farà ritorno nel revival di Sex and the City. La conferma diretta arriva dal suo interprete, la star John Corbett, che tornerà nel ruolo dell'ex fidanzato di Carrie Bradshaw, Aiadam Shaw.

John Corbett e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Grazie e... disgrazie

"Sarò nello show, non vedo l'ora" ha rivelato John Corbett a Page Six, confermando una presenza abbastanza continuativa. "Credo che apparirò in un po' di episodi. Mi piacciono le persone con cui tornerò a lavorare, sono state molto gentili con me".

Se John Corbett è stato trattato bene, lo stesso non si può dire del suo personaggio in Sex and the City, lo sfortunato designer di mobili Aidan, che Carrie (Sarah Jessica Parker) non solo tradisce con Mr. Big (Chris Noth), ma lo abbandona quando lui le chiede di sposarlo. In seguito, John Corbett è apparso nel film sulla serie, dove il suo personaggio si imbatte in Carrie in Abu Dhabi. I due condividono una romantica sortita al ristorante e perfino un bacio.

Il revival di Sex and the City per HBO Max si intitolerà And Just Like That... e sarà composto da 10 episodi. Confermato il ritorno di tre delle quattro protagoniste, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte). Kim Cattrall, interprete di Samantha, ha deciso di rifiutare il revival a causa degli screzi passati con le colleghe. Ecco come sarà giustificata l'assenza di Samantha nel revival di Sex and the City.

John Corbett confessa di non aver mai notato alcuna tensione sul set, ma specifica: "Ho lavorato solo con Sarah Jessica Parker. Penso di aver avuto una scena sola con tutte le ragazze. Erano sempre cordiali con me. Ho conosciuto le altre ragazze perché quando ti presenti al lavoro devi aspettare qualche ora mentre finiscono una scena, ma abbiamo sempre avuto belle chiacchierate e abbracci. Non ho mai assistito a liti".

Per quanto riguarda Mr. Big, a febbraio Page Six aveva svelato che Chris Noth non avrebbe preso parte al revival, ma a quanto pare la produzione avrebbe cambiato idea riguardo la sua partecipazione.