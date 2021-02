Sex and the City: ecco come sarà giustificata l'assenza di Samantha nel revival

Il capo della HBO ha parlato del revival di Sex and the City, spiegando come sarà affrontata la tanto discussa assenza di Kim Cattrall, interprete di Samantha.

Casey Bloys, capo della HBO, ha parlato del revival di Sex and the City e ha spiegato perché Samantha non ci sarà e come sarà giustificata l'assenza del personaggio interpretato da Kim Cattrall, che ha rinunciato a tornare nella serie insieme alle altre protagoniste.

Kim Cattrall in una scena di Sex and the City, episodio La dura realtà

Esattamente un mese è trascorso da quando, tramite un breve filmato condiviso sui social, Sarah Jessica Parker e le altre protagoniste di Sex and the City annunciavano la produzione di un revival da parte della HBO. Nel giro di poco tempo, però, l'entusiasmo scatenato da tale notizia ha lasciato spazio all'amarezza generale scaturita dall'assenza di Kim Cattrall nel progetto. La scelta di far tornare in vita la celebre serie TV arriva infatti a distanza di anni dalla faida tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall, la quale ha scelto di farsi da parte e quindi di rendere Samantha un dolce ricordo del suo passato professionale.

A distanza di un mese, scopriamo quindi in che modo verrà scritto il personaggio più esplosivo ed imprevedibile di Sex and the City e quindi come verrà giustificata la sua assenza. In una nuova intervista, il capo della HBO Casey Bloys ha parlato di come verrà affrontata l'assenza di Samantha. "Proprio come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita e le persone se ne vanno", ha detto a TVLine, aggiungendo: "Le amicizie svaniscono ed iniziano nuove amicizie. Quindi penso che sia tutto molto indicativo delle fasi reali, le fasi effettive della vita". Bloys ha poi continuato dicendo: "Stanno cercando di raccontare una storia onesta sull'essere una donna sulla cinquantina a New York. Quindi dovrebbe sembrare tutto in qualche modo organico e gli amici che hai quando hai 30 anni, potresti non averli quando ne hai 50".

Sex and the City: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon in una scena

Ricordiamo che il revival sarà costituito da 10 episodi, si intitolerà And Just Like That... e vedrà Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ancora insieme oltre un decennio dopo l'ultimo film del franchise. La faida tra Cattrall e Parker ha raggiunto il limite nel febbraio 2018 quando, in seguito alla morte di Chris, fratello di Kim, la collega ha scritto un commento di cordoglio su Instagram. A quel punto Cattrall l'ha definita "crudele" e "ipocrita", scrivendo: "Non ho bisogno del tuo amore o del tuo sostegno in questo momento tragico".