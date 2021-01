Sex and the City: Bernie Sanders sostituisce Samantha nell'esilarante meme

Anche Sarah Jessica Parker, storica protagonista di Sex and the City, si è aggiunta alle numerose celebrità che hanno condiviso meme in cui appare Bernie Sanders, in questo caso al posto di Kim Cattrall.

Sarah Jessica Parker ha condiviso sui social un meme a tema Sex and the City, nel quale si vede Bernie Sanders seduto al fianco di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes.

Il 20 gennaio si è tenuto l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, evento che è stato seguito in diretta da milioni di persone nel mondo. Tra giuramenti ed esibizioni musicali, l'attenzione generale è stata calamitata da ex presidenti e first ladies, nonché da celebrità che hanno reso omaggio al nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Tra le numerose persone presenti a Washington in quel momento, c'era però anche Bernie Sanders che, involontariamente, nel giro di poche ore è divenuto una vera e propria star sui social, finendo per essere protagonista di decine e decine di esilaranti meme che lo vedono inserito in qualsiasi contesto storico, musicale e cinematografico.

Questi meme sono diventati così tanto virali e sono risultati così divertenti da essere condivisi anche da numerose celebrità. A queste si è aggiunta, nelle scorse ore, anche Sarah Jessica Parker, la quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine ripresa da una delle scene più celebri del primo film di Sex and the City, quella cioè in cui Carrie indossa alcuni dei suoi abiti per decidere quale tenere e quale no, chiedendo ovviamente consiglio a Charlotte, Miranda e Samantha. In questo caso, però, Bernie Sanders sostituisce Kim Cattrall ed è seduto al fianco di Cynthia Nixon, Kristin Davis e la stessa Sarah Jessica Parker. "Come un ago in un pagliaio", ha scritto l'attrice a commento della foto.

Ricordiamo che proprio di recente è stata annunciata la produzione di And Just Like That, il revival di Sex and the City targato HBO Max che seguirà Carrie, Miranda e Charlotte mentre affrontano l'amore e l'amicizia da 50enni nell'era dei social. Kim Cattrall, che interpretava Samantha Jones, non farà invece parte del progetto. La notizia del revival è stata data dalle attrici tramite i social, sui quali hanno condividendo un teaser annuncio in cui si può leggere ciò che Carrie digita al computer: "E proprio così... la storia continua...". In quell'occasione, Parker aveva scritto nel post: "Non ho potuto fare a meno di chiedermi ... dove sono adesso? X, SJ". Anche Nixon e Davis hanno condiviso il video sui propri account nel medesimo momento: la prima ha scritto "Tu, io, New York... tutto è possibile", mentre Davis ha aggiunto "Tutto è possibile... Ci vediamo lì!".