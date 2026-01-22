Sex and the City, Chris Noth: "Ecco perché io e Sarah Jessica Parker non siamo più amici"

Chris Noth ha confermato che la sua amicizia con Sarah Jessica Parker si è conclusa a causa della sua reazione alle accuse di aggressione sessuale nei confronti dell'attore. Ospite del podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson, Noth ha fornito la propria versione.

Secondo l'attore, Sarah Jessica Parker non l'avrebbe contattato per ascoltare la sua versione dei fatti prima di diffondere una dichiarazione pubblica a sostegno delle accusatrici. Nel 2021, Chris Noth era stato accusato di aggressione sessuale da tre donne. L'attore ha sempre negato le violenze.

La fine dell'amicizia tra Chris Noth e Sarah Jessica Parker

Chris Noth ha commentato con queste parole la dichiarazione congiunta delle star della serie: "La dichiarazione che hanno diffuso, che in realtà non era altro che gestione dell'immagine del brand, davvero, non so... è stata triste, deludente, sorprendente".

Sarah Jessica Parker e Chris Noth in una scena di Sex and the City

Noth ha proseguito, riferendosi a Parker: "Avresti dovuto chiamarmi e ascoltare la mia versione. Mi conosci da molti anni e abbiamo lavorato insieme per molti anni. So solo che se fosse stato il contrario, io non l'avrei fatto. È stato doloroso e ha davvero influenzato tutto".

La dichiarazione del cast di Sex and the City dopo le accuse a Chris Noth

L'attore fu allontanato dalla serie revival And Just Like That e il suo personaggio, Mr. Big, non è più tornato nella serie. All'epoca delle accuse, il cast principale pubblicò un comunicato congiunto: "Siamo profondamente addolorate nell'apprendere le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo che deve essere una cosa molto difficile da fare e le lodiamo per questo".

Chris Noth ha ammesso di aver tradito la moglie Tara Wilson, con la quale era sposato dal 2012 e ha due figli ma ha sempre negato le violenze per le quali è stato accusato. L'attore non è mai stato incriminato per nessuno dei presunti reati.