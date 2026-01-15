Chris Noth si giustifica per la frecciata a Sarah Jessica Parker: "Era sarcasmo"

Chris Noth ha commentato le critiche legate al suo commento ad un messaggio negativo nei confronti della collega di Sex and the City Sarah Jessica Parker diventato virale nelle ore successive, scatenando un vero e proprio caso.

La polemica è nata da una sua risposta affermativa all'insulto di un fan nei confronti dell'interprete di Carrie Bradshaw nella serie televisiva cult di fine anni '90, dopo un premio ricevuto nei giorni scorsi dall'attrice.

Le critiche a Chris Noth

Sarah Jessica Parker è stata premiata con il Carol Burnett Award ai Golden Globe e sotto il post di Chris Noth, in cui l'attore è seduto su una panca in palestra, con la didascalia 'Fk new years! - Let's go', un fan ha scritto: "Vuoi dire fk SJP [Sarah Jessica Parker] e il suo premio, giusto? lol".

L'attore ha risposto al commento in maniera inequivocabile: "Giusto". Un commento che ha generato un vero e proprio caso mediatico, dividendo i fan tra chi ha sostenuto il pensiero dell'attore e chi l'ha criticato pesantemente per la maleducazione nei confronti della collega.

Chris Noth risponde alle critiche per il commento social

Attraverso un post Instagram, Chris Noth ha scritto: "La mia risposta improvvisata e leggermente sarcastica a un commento su internet sembra aver causato una tempesta in un bicchier d'acqua" ha scritto Noth nel post.

"Non è una notizia. Non merita tutta questa discussione. È una perdita di tempo in un mondo in cui ci sono cose ben più importanti di cui preoccuparsi". La star ha spiegato che si è trattato soltanto di un commento sarcastico, a quattro anni di distanza dalla scena tagliata di Chris Noth in And Just Like That... in seguito alle varie accuse di aggressione sessuale nei confronti dell'attore. Chris Noth ha sempre negato le accuse a lui rivolte da due donne e non è mai stato indagato.

Mr. Big era morto nel primo episodio della serie ma era previsto un suo ritorno in una scena con Carrie Bradshaw girata a Parigi.