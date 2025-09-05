Scrubs, John C. McGinley torna a indossare il camice del Dr. Cox per il reboot

Il reboot di Scrubs conferma il ritorno di John C. McGinley nei panni del sarcastico Dr. Cox. L'attore si unirà a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e Judy Reyes per una nuova stagione targata ABC, con vecchie e nuove dinamiche al Sacred Heart.

John C. McGinley riprenderà il ruolo del tagliente Dr. Perry Cox nel reboot di Scrubs ordinato da ABC. Questo ritorno non è soltanto una questione di nostalgia, ma un vero e proprio esperimento di continuità narrativa. ABC riporta in vita la serie con gran parte del cast originale, promettendo un equilibrio fra memorie affettuose e nuovi inizi sullo sfondo del Sacred Heart.

John C. McGinley torna nei panni del Dr. Cox

Tra i personaggi che hanno definito l'identità di Scrubs, il Dr. Perry Cox occupa un posto speciale: burbero, sarcastico, ma con una sorprendente profondità emotiva. John C. McGinley tornerà ora a incarnarlo nel reboot, affiancando i colleghi Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e Judy Reyes, tutti confermati nel progetto. Secondo indiscrezioni, anche Ken Jenkins e Neil Flynn potrebbero riprendere i ruoli di Bob Kelso e del celebre inserviente.

John C. McGinley sul set di Scrubs

La nuova serie, ordinata da ABC e prodotta dalla 20th Television, vedrà ancora una volta il tocco creativo di Bill Lawrence, insieme a un team di showrunner storici come Tim Hobert e Aseem Batra. Al centro della trama ci saranno ancora J.D. e Turk, pronti a tornare in corsia dopo anni, mentre il mondo della medicina - e quello degli specializzandi - è cambiato radicalmente. Resta però intatta la loro inossidabile amicizia, che continua a essere il cuore pulsante della narrazione.

Dalla corsia alla cattedra: l'evoluzione di Perry Cox

Il Dr. Cox non è soltanto il mentore riluttante di J.D., ma anche un personaggio che incarna la crescita e il disincanto del percorso medico. Dopo essere stato primario al Sacred Heart, lo ritroveremo come professore, figura austera e ironica che porta con sé tutta la sua esperienza accumulata. È un ritorno che non suona come un semplice omaggio, ma come la prosecuzione naturale di una storia che ha ancora molto da raccontare.

Il cast di Scrubs

La presenza di McGinley non è casuale: l'attore, spesso legato ai progetti di Lawrence, ha continuato a esplorare ruoli brillanti e taglienti, da Ground Floor alla nuova serie comedy di HBO con Steve Carell. Rivederlo in Scrubs significa non solo richiamare alla memoria i momenti cult che hanno fatto la fortuna della serie originale, ma anche offrire al pubblico una versione più matura e stratificata del suo personaggio.

La sfida del reboot sarà dunque quella di far convivere la freschezza comica con una riflessione più ampia sul tempo che passa e sul modo in cui cambiano le relazioni - dentro e fuori dall'ospedale.