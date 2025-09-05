Scrubs, John C. McGinley torna a indossare il camice del Dr. Cox per il reboot

John C. McGinley riprenderà il ruolo del tagliente Dr. Perry Cox nel reboot di Scrubs ordinato da ABC. Questo ritorno non è soltanto una questione di nostalgia, ma un vero e proprio esperimento di continuità narrativa. ABC riporta in vita la serie con gran parte del cast originale, promettendo un equilibrio fra memorie affettuose e nuovi inizi sullo sfondo del Sacred Heart.
John C. McGinley torna nei panni del Dr. Cox
Tra i personaggi che hanno definito l'identità di Scrubs, il Dr. Perry Cox occupa un posto speciale: burbero, sarcastico, ma con una sorprendente profondità emotiva. John C. McGinley tornerà ora a incarnarlo nel reboot, affiancando i colleghi Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e Judy Reyes, tutti confermati nel progetto. Secondo indiscrezioni, anche Ken Jenkins e Neil Flynn potrebbero riprendere i ruoli di Bob Kelso e del celebre inserviente.
La nuova serie, ordinata da ABC e prodotta dalla 20th Television, vedrà ancora una volta il tocco creativo di Bill Lawrence, insieme a un team di showrunner storici come Tim Hobert e Aseem Batra. Al centro della trama ci saranno ancora J.D. e Turk, pronti a tornare in corsia dopo anni, mentre il mondo della medicina - e quello degli specializzandi - è cambiato radicalmente. Resta però intatta la loro inossidabile amicizia, che continua a essere il cuore pulsante della narrazione.
Dalla corsia alla cattedra: l'evoluzione di Perry Cox
Il Dr. Cox non è soltanto il mentore riluttante di J.D., ma anche un personaggio che incarna la crescita e il disincanto del percorso medico. Dopo essere stato primario al Sacred Heart, lo ritroveremo come professore, figura austera e ironica che porta con sé tutta la sua esperienza accumulata. È un ritorno che non suona come un semplice omaggio, ma come la prosecuzione naturale di una storia che ha ancora molto da raccontare.
La presenza di McGinley non è casuale: l'attore, spesso legato ai progetti di Lawrence, ha continuato a esplorare ruoli brillanti e taglienti, da Ground Floor alla nuova serie comedy di HBO con Steve Carell. Rivederlo in Scrubs significa non solo richiamare alla memoria i momenti cult che hanno fatto la fortuna della serie originale, ma anche offrire al pubblico una versione più matura e stratificata del suo personaggio.
La sfida del reboot sarà dunque quella di far convivere la freschezza comica con una riflessione più ampia sul tempo che passa e sul modo in cui cambiano le relazioni - dentro e fuori dall'ospedale.