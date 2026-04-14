Zach Braff e il ritorno di Scrubs, intervista: "Fallire è importante. Sì, anche io sono un sognatore"

Sì, è successo davvero. In un tiepido venerdì sera di metà aprile, eccoci collegati su Zoom per intervistare Zach Braff. Noi a Roma, lui nella sua (modernissima) casa di Los Angeles. Chi è cresciuto con il suo J.D. - come chi sta scrivendo - capirà il peso specifico che porta con sé una tale intervista. L'occasione? Ovvioamente Scrubs, tornato in trend con una stagione revival di nove episodi (che trovate su Disney+).

Scrubs. Zach Braff e Donald Faison in un'immagine della nuova stagione

Record di ascolti in America - la premier ha attirato oltre 11 milioni di spettatori -, la nuova stagione (nona o decima, poco importa) ci riporta tra le corsie del Sacro Cuore. Il dottor Dorian, spiega l'attore a Movieplayer, "vuole fare la differenza, dopo una parentesi noiosa della sua carriera lavorativa". Se non mancano le risate, non mancano nemmeno le lacrime, cogliendo lo spirito originale. Del resto, lo dice lo stesso Zach Braff: "Bill Lawrence era bravissimo a farti ridere un attimo prima e poi, un attimo dopo, farti venire le lacrime agli occhi".

Scrubs e l'importanza di sognare: Zach Braff racconta la serie a Movieplayer

In un mondo dominato dai social media, l'immaginazione è ancora importante?

"Bill Lawrence non ha scritto il personaggio [di J.D.] per me, ma quando l'ho letto, ormai 25 anni fa, ho pensato: "Ecco, questo sono io". Sono una sognatrice ad occhi aperti. Ancora oggi, a 51 anni, mi capita di distrarmi. Proprio come J.D., mi fermo e penso ai miei sogni, alle cose che vorrei accadessero e che mi fanno sorridere. Immagina se succedesse, dico! Sì, penso che sia fondamentale sognare ad occhi aperti.

Aspettative, sogni, delusioni. Scrubs è la serie TV perfetta per i millennials, cosa ne pensa?

"Credo che sia stato uno spettacolo importante perché ha aperto nuove strade. È emerso che il mix di umorismo ed emozione funzionava: Bill Lawrence era bravissimo a farti ridere un attimo prima e poi, un attimo dopo, farti venire le lacrime agli occhi. È l'obiettivo a cui puntiamo ancora adesso. In un ambiente ospedaliero dove si incrociano la vita e la morte e accadono cose ogni singolo secondo, tu stai difendendo questi operatori sanitari che fanno del loro meglio. Non solo aiutano gli altri, ma affrontano la propria vita e gestiscono le proprie difficoltà. Credo che l'argomento non sia adatto solo ai millennial, ma a tutti".

E in che modo Scrubs riesce a coinvolgere le generazioni più giovani?

"La stanno scoprendo. Una cosa fantastica che vediamo dai dati di ascolto negli Stati Uniti è che le persone mostrano il programma ai propri figli. Chi è cresciuto guardando Scrubs, la sta facendo vedere alla nuova generazione: una volta che ai bambini piace, si ritrovano otto anni di episodi da recuperare. È una situazione interessante perché puoi dire: "Oh, mi piace questa serie. Ci sono solo 9 episodi [della nuova stagione], vorrei tornare indietro e vedere come sono diventate così le persone che vedo oggi". Non è una cosa che capita spesso di poter fare. È davvero fantastico".

L'importanza di fallire. E il "pericolo" della nostalgia

Scrubs ci ha insegnato che il fallimento conta. È ancora vero oggi?

"Sai, la nuova serie inizia con un matrimonio fallito. Poi J.D. impara che in realtà è una benedizione, ma sotto mentite spoglie. Si sentiva completamente bloccato nella sua vita; è stato quando il suo matrimonio stava andando in pezzi e la sua carriera era in una fase di stallo che si è detto: "Ma che sto facendo? Devo andare a fare la differenza! Voglio diventare come il dottor Cox. Voglio insegnare e ispirare gli altri". Quindi il fallimento del suo matrimonio e quello di una carriera diventata noiosa sono proprio ciò che lo spinge ad andare avanti e dire: "Al diavolo tutto questo, voglio fare la differenza". Credo sia un ottimo esempio".

Scrubs. Nel revival tornano Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke

Che rapporto ha con la nostalgia?

"Adoro la nostalgia, ma come autore bisogni stare attenti. Non basta appoggiarvisi. Se c'è una cosa che non volevamo era proprio un'operazione nostalgia basata solo sul: "Oh, te lo ricordi questo?". Abbiamo inserito un paio di piccoli cenni e ammiccamenti per il pubblico, ma bisogna scegliere quei momenti con molta attenzione. Se si esagera, sembra di scarsa qualità. In realtà, la nostalgia è insita nel fatto che il pubblico adora davvero i personaggi. Quando mi piace una serie, mi viene voglia di passare del tempo con quelle persone. Quando la sceneggiatura è buona, ovviamente fa ridere, ma la vera nostalgia sta nella bellezza di rivederli. Come se fossero vecchi amici".