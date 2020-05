Sam Lloyd, morto l'attore di Scrubs

Sam Lloyd è morto all'età di 56 anni: era conosciuto dal pubblico televisivo per aver interpretato Ted Buckland nella serie Scrubs.

L'attore, nipote di Christopher Lloyd, un anno fa aveva scoperto di avere un tumore non operabile al cervello.

La conferma della triste notizia è stata data dall'agente di Sam Lloyd e la notizia ha colpito i fan dello show in cui era apparso per ben 95 episodi durante la messa in onda su NBC e ABC.

Nel 2019 Lloyd aveva avuto la triste diagnosi di avere un tumore al cervello che non poteva essere operato poco dopo essere diventato padre di una bambina. Il produttore Tom Hobert e sua moglie avevano quindi aperto una raccolta fondi su GoFundMe per permettere a Sam di pagarsi le spese mediche e dare un aiuto alla moglie.

I suoi ex colleghi di Scrubs, tra cui Zach Braff e Kate Micucci, erano immediatamente intervenuti per sostenere l'amico.

Sam Lloyd ha avuto una carriera lunga 30 anni ed è apparso in show come Cougar Town, Desperate Housewives, Happy Together, Modern Family, Seinfeld e Shameless. Sul grande schermo l'attore aveva recitato in film come Flubber e Galaxy Quest.

Bill Lawrence, creatore della serie Scrubs, ha commentato la notizia scrivendo online: "Sto pensando molto a Sam Lloyd (Ted). Era davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a tante persone".

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB — Bill Lawrence (@VDOOZER) May 1, 2020

L'attore Robert Maschio, anche lui nel cast della comedy, ha voluto condividere il suo ricordo scrivendo: "Un periodo più semplice, dei giorni più felici, l'uomo più gentile che io abbia mai incontrato".