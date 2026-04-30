Scrubs: il revival ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2!

Il ritorno della serie con star Zach Braff ha ottenuto la fiducia da parte del network ABC e tornerà quindi con nuovi episodi.

ABC ha annunciato il rinnovo del revival di Scrubs e di Shifting Gears, rispettivamente per una seconda e una terza stagione.

Il network ha lasciato in sospeso solo il destino dello show R.J. Decker, con star Scott Speedman, che potrebbe ottenere una chance grazie ai buoni risultati ottenuti su Hulu.

Il successo del revival di Scrubs

Scrubs è tornata sugli schermi con una prima stagione da nove episodi e anche la seconda dovrebbe essere composta da un numero molto simile di puntate. Il revival, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto oltre 11 milioni di spettatori totali sulle varie piattaforme nei primi 35 giorni dal suo debutto.

Scrubs. Nel revival tornano Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke

La sitcom è stata creata da Bill Lawrence, coinvolto anche come produttore tramite la sua Doozer Productions in collaborazione con Jeff Ingold e Liza Katzer.

Il progetto ha potuto contare sul ritorno nel cast delle star Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke.

Lawrence, parlando della possibilità di un rinnovo, aveva dichiarato alcune settimane fa: "Sono così felice e grato per il fatto che a qualcuno interessi ancora quello show. Adoro così tanto le persone che sono coinvolte, non solo i vecchi membri del cast, perché ho parlato persino troppo di Zach. E Donald e Sarah, sto lavorando con loro da molto tempo".

Nelle puntate sono protagonisti anche dei personaggi inediti e Bill aveva sottolineato: "Anche tutti i nuovi ragazzi sono grandiosi ed è stato realmente fantastico, dal punto di vista metaforico, vedere non solo gli attori, Donald, Zach e Sarah, che erano i ragazzi, essere ora gli adulti, professionalmente e nella vita reale, nei confronti di un nuovo gruppo di giovani attori e attrici, e anche dietro le quinte".

Il ritorno di

Shifting Gears ha invece come protagonisti Kat Dennings e Tim Allen, entrambi coinvolti come produttori esecutivi.

Nello show si racconta la storia di Matt Parker e sua figlia Riley.

L'uomo è un meccanico e, dopo essere rimasto vedovo, si ritrova alle prese con la figlia, che ha divorziato da poco, dopo che la giovane torna a vivere con lui insieme ai suoi due figli adolescenti, Carter e Georgia, decidendo inoltre di lavorare nell'officina di famiglia.