Mercoledì: Jenna Ortega paragona la Stagione 2 ai classici horror come Carrie

Nel corso di una lunga intervista concessa a Vanity Fair, dove ha confermato anche il suo ruolo in Beetlejuice 2, Jenna Ortega ha potuto parlare brevemente anche della Stagione 2 di Mercoledì, paragonandola ad alcuni classici dell'horror come Carrie.

"Solo leggere i copioni è stato emozionante", ha dichiarato Ortega, che ha già iniziato a pianificare e riflettere sul lavoro che l'aspetta nella seconda stagione. Entusiasta di ciò che accadrà, Ortega ha promesso al pubblico che una manciata di "nuovi personaggi" arricchiranno il tutto, aggiungendo: "Stiamo ampliando il mondo soprannaturale. Nel nostro show c'era ogni sorta di lupo mannaro e vampiro. E credo che l'abbiamo ampliato un po'".

Un omaggio ai classici horror

Sebbene Burton si sia dilettato spesso nella regia televisiva, ha costruito la sua eredità soprattutto al cinema, realizzando titoli iconici e deliziosamente dark come Beetlejuice - Spiritello porcello, Batman, Mars Attacks! e l'adattamento cinematografico di Sweeney Todd. Con la prima stagione di Mercoledì molto simile a una serie per il modo in cui gli episodi erano girati e si svolgevano, Ortega ha affermato che nella seconda stagione si potrà notare una maggiore presenza del background cinematografico di Burton.

"Nella prima stagione, c'erano episodi che si distinguevano davvero dal punto di vista visivo, come l'episodio del ballo, che era molto importante, e quell'ambientazione era molto particolare e sembrava un po' come Prom Night, o Carrie. Ogni episodio [della seconda stagione] che ho letto finora è così. Si distingue grazie a una scena o un pezzo o un'ambientazione davvero memorabile, e credo che questo sia l'aspetto che mi entusiasma di più, perché riuscire a farlo per otto episodi è, credo, davvero incredibile e non capita tutti i giorni".