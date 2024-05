Mercoledì 2, riprese iniziate: Jenna Ortega e il cast al completo nella prima foto

La seconda stagione di Mercoledì è ufficialmente in produzione in Irlanda e Netflix ha appena pubblicato una foto con il cast al completo della serie di successo.

Jenna Ortega tornerà ovviamente nel ruolo di Mercoledì Addams, mentre Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo sono stati promossi a series regular per la seconda stagione. Zeta-Jones interpreta Morticia, mentre Guzmán interpreta Gomez e Ordonez interpreta Pugsley. Torneranno anche Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer ed Evie Templeton, oltre a Fred Armisen e Jamie McShane.

Assente giustificato è Percy Hynes-White, protagonista della prima stagione nel ruolo di Xavier Thorpe. Nel 2023, Hynes-White ha denunciato una "campagna di disinformazione" dopo le accuse di violenza sessuale che gli erano state rivolte sui social media.

Mercoledì, il cast della Stagione 2 al gran completo in una foto dal set

Le new entry della Stagione 2

Tra gli altri nuovi series regular ci sono: Billie Piper ("Scoop", "I Hate Suzie"), Evie Templeton ("Return to Silent Hill", "Lord of Misrule"), Owen Painter ("Tiny Beautiful Things", "The Handmaid's Tale") e Noah Taylor ("Law & Order: Organized Crime", "Park Avenue").

Inoltre, Netflix ha confermato che Steve Buscemi apparirà come nuovo series regular, mentre Thandiwe Newton avrà un ruolo da guest star. Il casting di Buscemi è stato annunciato il 16 aprile scorso e quello della Newton una settimana dopo.

Torna anche Christopher Lloyd

Netflix ha anche svelato l'elenco delle guest star che comprende: Christopher Lloyd ("La Famiglia Addams", "Ritorno al futuro"), Joanna Lumley ("Fool Me Once", "Absolutely Fabulous"), Frances O'Connor ("The Missing", "The Twelve"), Haley Joel Osment ("The Kominsky Method", "Somebody I Used to Know"), Heather Matarazzo ("The Princess Diaries", "Scream") e Joonas Suotamo.

I fan ricorderanno che Lloyd aveva interpretato lo zio Fester nei due film della Famiglia Addams degli anni '90, ruolo occupato da Armisen nella prima stagione. In precedenza, Christina Ricci, che aveva interpretato Mercoledì negli stessi film, è apparsa nella prima stagione dello show nei panni di Marilyn Thornhill. Matarazzo, invece, è già apparso con Ortega nel nuovo film di Scream uscito nel 2022.

Mercoledì 2, in un video Jenna Ortega e gli altri protagonisti della serie discutono sulle teorie dei fan

"Siamo entusiasti che l'intera famiglia Addams si iscriva alla Nevermore Academy in questa stagione, insieme a un cast da sogno fatto di icone e volti nuovi", hanno dichiarato i creatori e showrunner della serie Al Gough e Miles Millar.