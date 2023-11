Scream 6, Neve Campbell: 'Non nutro rancore verso la saga, ma la morte di un personaggio mi ha delusa'

Neve Campbell, protagonista e "final girl" di Scream, ha rivelato di essere rimasta delusa dall'eliminazione di un importante personaggio della saga. L'attrice ha poi ribadito di non provare alcun rancore nei confronti del franchise dopo la sua dipartita dovuta a conflitti di natura economica.

Durante un panel alla Monster-Mania Con, Campbell ha riflettuto sulla sua esperienza sul set di Scream 5 del 2022 raccontando di essere rimasta delusa dalla morte del personaggio di Dewey. "Ho pensato che fosse tragico e di solito non mi piace criticare la scrittura di un progetto. Ma sono rimasta davvero delusa dalla scelta di sbarazzarsi di David Arquette. Dewey è un personaggio meraviglioso, e credo che tutti fossimo innamorati di lui. Penso la sua morte abbia intristito tutti. Ovviamente uccidere un personaggio ha un impatto maggiore sul pubblico, ma ora mi manca. Voglio vederlo ancora".

I commenti su Scream 6

Durante il panel Campbell ha rivelato al pubblico di aver visto in anticipo Scream VI (primo capitolo della saga in cui non interpreta più i panni di Sidney Prescott) e in seguito ha espresso il suo parere sul film. "Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro e che il cast sia composto da attori davvero straordinari. Non gli auguro di certo di avere sfortuna. Volevo che il film riuscisse bene. Non passo le mie giornate a pensare: 'Spero che il film faccia schifo, spero che il franchise fallisca'. Ho a cuore tutte le persone coinvolte. C'è qualcuno ai vertici che pensa solo ai soldi e questa è la sua prerogativa. Ma spero che i prossimi capitoli della saga abbiano successo per il bene di tutti gli altri membri del cast", ha detto l'attrice. Scream 6 è uscito il 9 marzo nelle sale italiane e il 10 marzo in quelle statunitensi e ha segnato il miglior debutto di sempre per il franchise.