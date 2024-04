Jenna Ortega nella prima foto del dramma sentimentale Winter Spring Summer Or Fall

La prima immagine ufficiale del dramma sentimentale Winter Spring Summer Or Fall è stata diffusa in rete mostrando la vicinanza tra i giovani protagonisti Jenna Ortega e Percy Hynes White. L'immagine mostra semplicemente il personaggio di Ortega appoggiato sulla spalla di quello di White, con i due che fissano qualcosa in lontananza. Il film diretto da Tiffany Paulsen, da una sceneggiatura scritta da Dan Schoffer, verrà presentato in prima mondiale al Tribeca Film Festival 2024, al via il 5 giugno.

Winter Spring Summer Of Fall: Jenna Ortega e Percy Hynes White nella prima foto

La sinossi

Secondo una breve sinossi del film, Winter Spring Summer or Fall vedrà protagonisti Ortega e White in una "dolce storia d'amore adolescenziale su una ragazza geniale che punta a essere ammessa ad Harvard e un ragazzo poco motivato che si ritrovano durante l'ultimo anno di liceo".

Il film è prodotto da Brad Krevoy, Josh Shader e David Wulf e sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Tribeca Film Festiva, che si svolgerà dal 5 al 16 giugno 2024.

Jenna Ortega si prepara a fare ritorno sul set della seconda stagione di Mercoledì, le riprese dei nuovi episodi della serie Netflix prenderanno il via il 30 aprile a Londra. Cresce, nel frattempo, l'attesa di vederla nei panni della figlia di Lydia Deetz nel sequel dell'hit di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice.