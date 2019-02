Scary Stories To Tell In The Dark: quattro teaser del film prodotto da Guillermo del Toro

Dopo una lunga gestazione, Scary Stories to Tell in the Dark, ultima creatura partorita dalla mente di Guillermo del Toro si prepara ad approdare nei cinema. Nell'attesa il Super Bowl ci regala quattro teaser che ci permettono di dare un primo sguardo ai misteriosi personaggi che popolano il fantasy horror.

Il progetto, tratto dalla serie di romanzi pubblicati durante gli anni Ottanta, racconta le avventure di un gruppo di teenager alle prese con un mistero riguardante improvvise e macabre morti avvenute nella loro piccola città.

La sceneggiatura di Scary Stories to Tell in the Darkè firmata da Kevin Hageman and Dan Hageman, co-autori insieme a Guillermo del Toro, Patrick Melton e Marcus Dunstan. Dopo aver rinunciato alla regia, il filmmaker ha affidato il progetto nelle mani di André Øvredal, regista di Trollhunter e dell'acclamato Autopsy.

Nel cast ci saranno Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint e Natalie Ganzhorn.

Scary Stories to Tell in the Dark uscirà nei cinema americani il 6 agosto.

