Scary Stories to Tell in the Dark e il legame con le paure dei protagonisti

Ogni storia in Scary Stories to Tell in the Dark porta in scena una particolare paura che ogni personaggio del racconto prova e ha difficoltà a scacciare!

Ogni storia horror rimedia le nostre paure e, allo stesso modo, spesso capita che quanto mostrato in un film dia vita a una sorta di mise en abyme. In Scary Stories to Tell in the Dark, ad esempio, le storie spaventose che alimentano la trama del film sono intimamente legate alle paure esperite dai singoli protagonisti del film.

Scary Stories to Tell in the Dark: Natalie Ganzhorn in una scena del film

Tanto per iniziare, in Scary Stories to Tell in the Dark il personaggio di Tommy - interpretato da Austin Adams - odia lo spaventapasseri Harold e finisce per essere ucciso da lui. Auggie, invece, è portato in scena da Gabriel Rush e si preoccupa sempre del cibo e degli ingredienti che danno vita a un piatto: finirà per mangiare un alluce.

Ruth, poi, ha il terrore delle ragnatele e sfiorerà la follia a causa di un attacco subito da un gruppo di ragni - nel film il suo personaggio è interpretato da Natalie Ganzhorn. Chuck - a cui presta il volto Austin Zajur - sogna in modo ricorrente di essere inseguito da una strana creatura tra i corridoi di casa sua illuminati in rosso: purtroppo, questo incubo si trasformerà in realtà.

Ramon ha disertato il Vietnam e, per questo motivo, si sente un codardo: il mostro che lo insegue lo definirà più volte un "codardo". Per quanto riguarda Stella, invece, la ragazza avverte più volta la sensazione di essere fuori posto e di sentirsi a disagio - un po' come accadeva al personaggio di Sarah. Nella "scary story" che la riguarda, sarà proprio lei a prendere il posto di Sarah.