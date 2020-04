Scary Stories to Tell in the Dark 2: confermata la produzione del film prodotto da Guillermo del Toro

Guillermo del Toro sarà il produttore di Scary Stories to Tell in the Dark 2, sequel del thriller horror diretto da André Øvredal.

Scary Stories To Tell in The Dark 2 verrà realizzato ed è stato Guillermo del Toro a scrivere la storia alla base del sequel che potrà contare sul ritorno di quasi tutti i membri del team della produzione che hanno portato al successo il primo film.

Il progetto arrivato nelle sale americane nel 2019 aveva incassato oltre 105 milioni in tutto il mondo.

Alla regia ci sarà nuovamente André Øvredal, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Dan Hageman e Kevin Hageman che hanno sviluppato l'idea di del Toro.

Scary Stories to Tell in the Dark sarà prodotto da Paramount e proporrà quindi per la seconda volta le atmosfere ispirate ai racconti di Alvin Schwartz che ha scritto circa 25-30 racconti del terrore, materiale a cui gli sceneggiatori potranno quindi attingere liberamente.

André Øvredal aveva in precedenza diretto il thriller The Autopsy of Jane Doe, mentre gli Hageman avevano fatto parte del team di The Lego Movie e Lego Ninjago - Il film, collaborando inoltre con Guillermo del Toro in occasione della serie animata Trollhunters.

La sinossi ufficiale del primo film era la seguente: "Gli eventi si svolgono nel 1968 in America. Il cambiamento è nell'aria, ma sembra distante dai problemi della piccola città di Mill Valley dove, per generazioni, si è dovuto fare i conti con l'ombra della famiglia Bellows. In una villa ai margini della città Sarah, una ragazza con orribili segreti, ha trasformato la sua vita torturata in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha resistito al trascorrere del tempo, storie che diventano fin troppo reali per un gruppo di adolescenti che scoprono il terrificante volume".