Saltburn: nuove aggiunte al cast del film di Emerald Fennell

Richard E. Grant, Alison Oliver e Archie Madekwe sono le nuove aggiunte al cast di Saltburn, il secondo film della regista e scrittrice Emerald Fennell prodotto da MRC e Amazon Studios. Il trio si aggiunge alle star già annunciate Jacob Elordi, Rosamund Pike e Barry Keoghan.

Saltburn rappresenta il nuovo progetto di Fennell in seguito a Una donna promettente, per il quale ha vinto un Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. Al momento non sono state divulgate informazioni riguardo la trama della pellicola, ma la descrizione ufficiale lo dipinge come "una storia di ossessione". Fennell scrive e produce il film insieme a Margot Robbie, Josey McNamara e Tom Ackerley di LuckyChap Entertainment.

Jacob Elordi e Barry Keoghan in Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell

Al momento Fennell ha altri due progetti nel cantiere: Zatanna, un adattamento dell'omonimo fumetto sulla supereroina DC, e Ballerina, spin-off di John Wick. La vedremo anche come attrice all'interno del film Barbie di Greta Gerwig. Per quanto riguarda Grant, veterano del settore, lavorerà come co-protagonista insieme a Julie Delpy in The Tutor, e nella serie animata Gossamer.

Saltburn farà il suo debutto nelle sale cinematografiche grazie alla distribuzione di Amazon e MGM, prima di venire rilasciato su Prime Video. Jennifer Sake, presidente degli Amazon Studios, si è dimostrata assolutamente entusiasta per la pellicola, affermando di esserne stata completamente coinvolta sin dalla prima lettura del copione. Cosa ne pensate del cast del film?