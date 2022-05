Jacob Elordi e Barry Keoghan in Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell

Jacob Elordi, protagonista di Euphoria, sarà una delle star di Saltburn, il nuovo progetto scritto e diretto da Emerald Fennell.

Il progetto sarà prodotto dalla regista in collaborazione con la LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, Josey McNamara e Tom Ackerley.

Il film Saltburn viene descritto come una storia di ossessione, ma non è ancora stata svelata la trama del nuovo progetto di Emerald Fennell dopo il successo di Una donna promettente.

Tra i protagonisti, oltre alla già annunciata Rosamund Pike, ci saranno Jacob Elordi e Barry Keoghan che è apparso recentemente in The Batman con la parte del Joker.

La giovane star di Euphoria ha avuto un piccolo ruolo in Deep Water, accanto a Ben Affleck e Ana de Armas, e prossimamente sarà uno dei protagonisti di He Went That Way accanto a Zachary Quinto.

Barry Keoghan è stato invece impegnato nel mondo dei fumetti con il film di Matt Reeves e gli Eternals della Marvel. Tra i suoi prossimi ruoli anche quello in The Banshees of Inisherin di Martin McDonaugh.