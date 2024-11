Saltburn, Barry Keoghan non ha usato protesi nella scena del ballo nudo: "Quello che vedete è tutto vero"

La scena del ballo nudo in Saltburn di Emerald Fennell è una delle più ricordate dagli spettatori e Barry Keoghan, protagonista del film, ha voluto fugare ogni dubbio su un particolare dell'aspetto fisico di Oliver, che ha fatto discutere i fan.

Nell'ultimo episodio del Louis Theroux Podcast, all'attore irlandese è stata posta una domanda che riguarda la sequenza di ballo con il suo nudo integrale alla fine del film diretto alla regista di Una donna promettente.

Tutto vero

Secondo alcuni spettatori, Barry Keoghan avrebbe usato un pene protesico per la scena e che alcune parti del corpo sarebbero state migliorate in post-produzione:"Aspetta, migliorate? Chi l'ha detto?" è intervenuto Keoghan.

Barry Keoghan in una scena di Saltburn

"Era tutto mio" ha proseguito "È una cosa a cui non ho dato molto peso, ci avrei pensato solo se non fosse stato rilevante per la storia. Ricordo che io ed Emerald stavamo parlando e si è iniziato con i vestiti. Lei diceva che avremmo dovuto renderlo più personale perché alla fine lui aveva questa villa, questo spazio. E quando ce l'hai, lo facciamo tutti a casa. Giriamo nudi, perché siamo a nostro agio e questo è il nostro ambiente".

Danza nuda

Nella sequenza in questione, il personaggio di Keoghan danza nudo sulle note di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor, e l'attore era più preoccupato dei passi di danza sul set rispetto allo spogliarsi davanti all'obiettivo.

"Siamo arrivati a questo punto [alla scelta di girare la scena nudo]. La mia esitazione riguardava il ballo. Non mi piace ballare". In Saltburn, Barry Keoghan interpreta Oliver Quick, un ragazzo che viene ammesso all'università di Oxford ma fatica ad integrarsi a causa delle sue umili origini. Un giorno presta la bicicletta all'affascinante, ricco e popolare Felix Catton (Jacob Elordi) e la sua vita cambierà totalmente. Nel cast del film anche Rosamund Pike, Richard E. Grant e Carey Mulligan.