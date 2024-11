Ridley Scott su Saltburn: "È il miglior film che ho visto quest'anno"

Nonostante le recensioni contrastanti, Saltburn si è trasformato in uno dei fenomeni culturali del 2023, insieme a Barbenheimer e Super Mario Bros.

A dare il via alle danze per Saltburn è stata la sua rapida apparizione su Prime Video. Con incassi tiepidi e recensioni deludenti, il film di Fennell stava per perdersi nel marasma delle uscite di fine anno. Lo streaming non l'ha semplicemente salvato, ma l'ha trasformato in un fenomeno.

Saltburn, ecco cosa ha bevuto realmente Barry Keoghan nella scena della vasca: "Lo ha fatto quattro volte"

Il film dell'anno per Ridley Scott

Saltburn ha fatto scalpore su TikTok, dove l'hashtag "Saltburn" ha raccolto quasi 3 miliardi di visualizzazioni con un'abbondanza di video omaggio diventati virali. In una recente intervista al New York Times, Ridley Scott ha dichiarato che Saltburn è stato "il miglior film che ho visto quest'anno".

Saltburn: Alison Oliver, Jacob Elordi e Barry Keoghan

Il protagonista della pellicola diretta da Emerald Fennell, Barry Keoghan, avrebbe dovuto partecipare a Il gladiatore 2 di Scott, ma secondo il regista Keoghan "è rimasto bloccato" in Saltburn e non ha potuto impegnarsi. Jeff Sneider ha invece riferito che Keoghan è stato licenziato dal film. Il motivo del licenziamento non è stato però rivelato.

Nell'intervista al NYT, Scott accenna ai problemi di Keoghan fuori dal set e dice: "So che è un po' una sfida, ma ne vale la pena. Come per la scelta di Joaquin Phoenix, ne vale la pena".

Una scena di Saltburn che è diventata virale, vedeva l'Oliver di Keoghan piangere sulla tomba di un amico, poi abbassarsi i pantaloni e fare se**o con il loculo. Keoghan ha dichiarato a Variety che la scena è stata improvvisata dall'estroso attore.

Saltburn: una scena del film

C'è stata una quantità spropositata di video di reazione a questa scena, con i fan che hanno registrato le loro facce mentre la guardavano per la prima volta - ci sono anche molti video di reazione alla famosa scena della vasca da bagno. Alcuni Gen Z hanno persino registrato le reazioni dei loro genitori.

La sinossi di Saltburn recita:"Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all'Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell'affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l'eccentrica tenuta di famiglia, per un'estate indimenticabile".