Ryan Reynolds frena le voci sulla sua partecipazione ad Avengers: Doomsday: "Non ho mai messo piede sul set"

Ryan Reynolds è stato al centro di numerose notizie che sostenevano avesse avuto una lite sul set di Avengers: Doomsday e che Deadpool sarà uno dei personaggi coinvolti nell'atteso film diretto dai fratelli Russo.

La star canadese, tuttavia, ha frenato tutte le ipotesi e i ragionamenti dei fan durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

Le dichiarazioni di Reynolds su Avengers: Doomsday

Durante la promozione del documentario John Candy: I Like Me di cui è produttore, Ryan Reynolds ha svelato che ci sono numerosi easter egg legati all'icona del cinema nei film di Deadpool.

L'interprete di Wade Wilson ha risposto in modo ironico alla domanda se stesse facendo lo stesso sul set di Avengers: Doomsday. L'attore ha dichiarato: "Ce ne sono quattro che ho messo lì. Ovviamente, li ho scritti tutti a casa nel mio pigiama e nessuno li ha visti o io ho messo piede sul set. Ma sì, quello è fin dove mi spingerò con questa domanda".

Prima di assistere alle nuove avventure degli Avengers bisognerà attendere a lungo, oltre un anno, tuttavia l'interprete di Deadoool ha voluto chiarire in modo deciso e determinato ogni possibile fraintendimento.

Le indiscrezioni sulla presenza di Deadpool nel film

Recentemente era stato il reporter Daniel Richtman a sostenere che la partecipazione di Deadpool a Avengers: Doomsday sarebbe "confermata al 100%".

Lo stesso Reynolds aveva alimentato le speranze di un ritorno di Wade Wilson sul grande schermo dopo il successo di Deadpool & Wolverine con un post. Su Instagram l'attore canadese aveva infatti condiviso l'immagine del logo degli Avengers sopra il quale era stata scritta, con la vernice spray, una A in rosso.

Proprio Deadpool & Wolverine aveva gettato le basi per una possibile apparizione di Deadpool accanto agli Avengers, considerando anche l'ormai famosa scena in cui si vede Thor piangere senza spiegare il motivo di quella situazione.

La star del film, nelle interviste rilasciate durante la promozione del film che lo vede protagonista accanto a Hugh Jackman, aveva inoltre sottolineato che probabilmente non sarebbe tornato da unico protagonista con un film di Deadpool, ma lo immaginava impegnato a collaborare ed entrare in azione accanto ad altri personaggi Marvel.