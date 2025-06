Toronto 2025 si aprirà con John Candy: I Like Me, il documentario prodotto da Ryan Reynolds

L'edizione 2025 del Toronto Film Festival, che festeggerà il suo cinquantesimo anniversario, prenderà il via il 4 settembre con il documentario John Candy: I Like Me, diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds.

Il progetto celebrerà quindi l'attore e comico canadese e il titolo fa riferimento a una famosa battuta del film Un biglietto in due, scritto e diretto da John Hughes.

L'annuncio di Ryan Reynolds

Colin Hanks ha un legame personale con John Candy: suo padre Tom ha infatti recitato insieme alla star del cinema in occasione di Splash, una sirena a Manhattan, arrivato nei cinema nel 1984.

Il documentario porterà sul grande schermo aneddoti, testimonianze e ricordi della famiglia, degli amici, e dei collaboratori di Candy.

Ryan Reynolds, in un post su Instagram, ha dichiarato: "Come alcuni di voi sapranno, ho inserito degli easter egg legati a John Candy in molti dei miei progetti perché i suoi film e la sua vita hanno significato così tanto per me. Oggi è un giorno emozionante - non solo perché il nostro documentario, I Like Me, aprirà il TIFF50 - ma anche perché ci siamo avvicinati di un altro passo a quello che sarà un momento globale dedicato a John Candy in questo autunno".

La presentazione a Toronto

Cameron Bailey, CEO di TIFF, ha dichiarato: "I fan delle commedie di tutto il mondo sono cresciuti con l'umorismo di John Candy. Amiamo che la carriera globale di John sia iniziata a Toronto, e non vediamo l'ora di condividere John Candy: I Like Me con tutti in occasione della premiere della serata di apertura. Colin Hanks ha realizzato un film incredibilmente in grado di intrattenere pieno di alcune delle star più grandi di Hollywood, ma come John, questo film è tutto cuore. Per noi è il modo perfetto per dare il via alla cinquantesima edizione del TIFF".

Un comunicato rilasciato da Colin Hanks e Reynolds ricorda invece che sentire il nome di John Candy suscita subito una reazione positiva nelle persone: "Non era solo un attore grandioso, era persino una persona migliore". I due attori e produttori hanno aggiunto: "Ha affrontato le stesse difficoltà che abbiamo tutti noi, solo che ora noi ne parliamo. Siamo incredibilmente onorati nell'aver potuto conoscere meglio l'uomo attraverso questo processo e di proporre il vero John Candy agli spettatori, iniziando dalla sua città natale, Toronto".

Amazon MGM ha sostenuto la realizzazione del documentario che arriverà poi in autunno su Prime Video.