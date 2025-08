Rupert Everett disperato per il licenziamento da Emily in Paris: "Sono rimasto a letto per due settimane"

Rupert Everett non se ne fa una ragione di essere stato licenziato da Emily in Paris. Il divo inglese, apparso nel finale della quarta stagione, All Roads Lead to Rome, nei panni del designer di interni Giorgio Barbieri, vecchio amico della boss di Emily Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), in cerca di un ufficio nella Città Eterna, non è stato riconfermato nella quinta stagione. Everett ha denunciato a Vanity Fair di essere stato licenziato senza alcuna spiegazione.

"Ho girato una scena nell'ultima stagione e mi hanno detto: 'Ci sentiamo l'anno prossimo'", ha detto. "Ho aspettato che mi chiamassero, ma alla fine nessuno si è fatto vivo e mi hanno semplicemente licenziato. Il mondo dello spettacolo è sempre molto difficile. Quando scrivono la sceneggiatura, pensano di volerti, ma poi le cose cambiano e perdono il tuo personaggio. Non so perché."

L'attore non l'ha presa bene: "Per me è stata una tragedia. Non mi sono alzato dal letto per due settimane perché non riuscivo a superarlo."

Lily Collins in una scena romana di Emily in Paris

Perché Rupert Everett è stato licenziato da Emily in Paris?

Vanity Fair rivela che, secondo una fonte vicina alla produzione, Rupert Everett "era stato assunto come guest star e la storia del suo personaggio è giunta a una conclusione". Ufficialmente Netflix non si sbilancia riguardo alla questione e tace sulle motivazioni del licenziamento.

Nonostante la brevità, il cameo di Everett nei panni di Giorgio Barbieri avrebbe impressionato una sua co-star. Leroy-Beaulieu ha dichiarato a PEOPLE che la sua scena più memorabile della seconda metà della quarta stagione è stata quella in cui ha lavorato con la star de Il matrimonio del mio migliore amico".

"Mi sono divertita tantissimo con Rupert Everett a Roma", ha confessato l'attrice francese. Sebbene non si fossero mai incontrati prima, ha aggiunto che lavorare con lui "è stato molto divertente perché ha una personalità pazzesca. È stato un momento davvero fantastico".

Rupert Everett non sarà l'unico a non fare ritorno nella quinta stagione di Emily in Paris, che sarà girata a Roma e in buona parte a Venezia. Camille Razat, che ha interpretato Camille, amica e occasionale rivale in amore di Emily nelle prime quattro stagioni, ha annunciato ad aprile di aver detto addio alla serie.

"Dopo un viaggio incredibile, ho deciso di lasciare Emily in Paris", ha scritto Razat su Instagram. "È stata un'esperienza davvero meravigliosa, ricca di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Ringrazio il creatore Darren Star, Netflix e Paramount per avermi dato l'opportunità di dar vita a Camille, lasciando la porta aperta per il suo ritorno così che faccia sempre parte del mondo di Emily in Paris."

La quinta stagione di Emily in Paris farà ritorno su Netflix a fine anno.