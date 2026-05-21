Emily in Paris 6: Lily Collins annuncia l'inizio delle riprese, ecco le prime foto dal set

Lily Collins ha annunciato in un video condiviso sui social l'inizio delle riprese della stagione 6 di Emily in Paris, confermando inoltre che sarà l'ultimo capitolo della storia della giovane americana arrivata in Francia per lavorare in un'agenzia pubblicitaria.

Netflix, oltre al messaggio della protagonista, ha inoltre svelato le prime foto dal set scattate in Grecia, dove sarà ambientata parte della storia.

L'annuncio della star di Emily in Paris

Nel video pubblicato sui social, Lily Collins dichiara: "Dopo sei anni nei panni di Emily Cooper, sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà quella finale.".

La protagonista di Emily in Paris ha aggiunto: "La sesta stagione avrà tutto ciò che avete amato fino ad ora della serie e fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily."

Emily in Paris 6: una delle prime foto dal set

L'attrice ha voluto sottolineare: "Tutto il cast sta mettendoci il cuore per rendere l'ultima stagione un fantastico addio a questa serie che stiamo girando proprio ora. Non vedo l'ora di vivere con voi tutta la magia e di celebrare la stagione finale nel modo più chic possibile. Siamo così incredibilmente grati, vi amiamo".

Il creatore della serie Darren Star ha aggiunto: "Realizzare Emily in Paris con questi straordinari membri del cast e della troupe è stato il viaggio di una vita. Con l'inizio della stagione finale, sento di essere profondamente grato a Netflix, Paramount e, soprattutto, ai fan che hanno condiviso con noi questo incredibile percorso. Non vediamo l'ora di condividere con voi questo ultimo capitolo. Grazie per averci permesso di entrare nelle vostre vite, ispirando i vostri sogni di viaggio e il vostro amore per Parigi. Avremo sempre Emily in Paris!".

Il successo dello show Netflix

Emily in Paris, che ha debuttato nel 2020 in streaming, ha conquistato i fan di tutto il mondo: le stagioni 1-5 sono state per 32 settimane nella Top 10 Globale di Netflix, hanno raggiunto il primo posto in 90 Paesi, e hanno accumulato oltre 250 milioni di visualizzazioni tra la prima metà del 2023 e la seconda metà del 2025.

Emily in Paris 6: Lily Collins in una foto dal set

Al centro della trama c'è la giovane Emily, un'ambiziosa poco più che ventenne responsabile marketing di Chicago, ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi. La nuova vita del personaggio interpretato da Lily Collins, che prossimamente sarà Audrey Hepburn in un nuovo film, è piena di avventure travolgenti e sfide inaspettate, mentre cerca di bilanciare lavoro, amicizie e relazioni sentimentali.