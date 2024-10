Sai che c'è di nuovo?, Rupert Everett: "Il flop ha rovinato la mia amicizia con Madonna"

Rupert Everett si è preso un momento per ripensare a come la sua amicizia con Madonna sia stata messa a dura prova dal flop del film Sai che c'è di nuovo?

L'attore, che all'epoca era reduce dal successo de Il matrimonio del mio migliore amico, è recentemente apparso sul podcast How to Fail With Elizabeth Day, dove ha riflettuto sulla commedia romantica del 2000 diretta da John Schlesinger, che vedeva protagonisti Everett, Madonna e Benjamin Bratt.

"Non è stato un vero e proprio fiasco al botteghino a causa delle vendite in home video in quel periodo - grazie a Madonna ha venduto un sacco di video - ma il film in sé non ha funzionato, anche se per molto tempo è stato l'unico film che ha trattato questo tema che stava effettivamente accadendo e nascendo", ha spiegato.

La locandina di Sai che c'è di nuovo?

Sai che c'è di nuovo? segue Abbie (Madonna) che ha un'avventura di una notte con il suo amico gay Robert (Everett) e decidono di crescere insieme il bambino avuto dopo quella notte di passione. Ma le cose si complicheranno ulteriormente quando Abbie inizia a frequentare Ben (Bratt).

Secondo Everett, "tutto è andato storto" sul set durante le riprese, il che, ha detto, "ha distrutto completamente le cose per me a Hollywood". Tuttavia, l'attore ha lodato ancora Madonna per la sua interpretazione nel film, nonostante la costante pressione che dovette affrontare all'epoca.

"Penso che fosse molto difficile per lei partecipare ai film perché tutti hanno un tale preconcetto", ha detto. "Non so come potrebbe mai essere abbastanza brava da far dire alla gente: 'Oh Dio, è davvero brava'". L'attore ha continuato: "Penso che sia stato fantastico averla nel film. Anche io penso che sia stata toccante nel ruolo. Non lo vedo da secoli, però. Voglio dire, ogni volta che lo trasmettono, mi giro dall'altra parte".

Poiché c'erano molte aspettative per il successo del film, quando alla fine è stato un flop, Everett ha confessato che questo ha messo a dura prova il suo rapporto con la cantante: "Amicizie e fallimenti a Hollywood sono cose molto difficili da portarsi sulle spalle".