Emily in Paris: la serie con star Lily Collins ottiene il rinnovo per la stagione 6

Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 6 della sua popolare serie Emily in Paris, con protagonista Lily Collins.

Lo show, che ha fatto tappa anche in Italia nelle città di Roma e Venezia, continuerà quindi il racconto della giovane che si è trasferita a Parigi, essendo alle prese con problemi di lavoro e relazioni sentimentali.

L'accoglienza alla stagione 5

Il quinto capitolo della storia di Emily in Paris è arrivato circa 3 settimane fa sulla piattaforma di streaming.

Le nuove puntate hanno ottenuto 26,8 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nel corso di 11 giorni, raggiungendo il secondo posto nella classifica Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese e raggiunto la Top 10 in 91 paesi e la prima posizione in altrettante 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania.

Ecco il video dell'annuncio compiuto da Netflix:

La storia di Emily era ripresa mentre la giovane era a Roma, dove sperava di ottenere una promozione ed essere alla guida della sede italiana della sua agenzia pubblicitaria Grateau.

La situazione nella quinta stagione (di cui potete leggere la nostra recensione), tuttavia, le sfuggiva ancora una volta di mano e si ritrovava costretta a tornare in Francia.

Il successo della serie creata da Darren Star

Dopo le serie iconiche ambientate a New York (Sex and the City) e Los Angeles (Beverly Hills, 90210 e Melrose Place), il creatore Darren Star ha saputo catturare l'essenza di una città e trasformarla in fenomeno culturale globale, questa volta attraverso uno sguardo unico e inedito su Parigi.

Riconoscendo il suo contributo alla diffusione dell'immagine della Francia nel mondo, il filmmaker è stato insignito del titolo di Cavaliere della Legione d'Onore, la più alta onorificenza civile francese, da parte del Presidente Emmanuel Macron.

Il creatore di Emily in Paris ha commentato: "Ricevere la Légion d'Honneur dalle mani del Presidente Macron è un onore profondo ed emozionante. La Francia è diventata parte essenziale del mio percorso creativo e sono immensamente grato per la curiosità, la generosità e il calore con cui il Paese ha accolto il mio lavoro."