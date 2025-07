Emily in Paris 5: Venezia sarà la nuova location di buona parte degli episodi

Fan di Emily in Paris italiani a rapporto. La serie Netflix interpretata da Lily Collins si prepara a fare ritorno in Italia per nuove avventure sentimentali nel Bel Paese. Dopo Roma, la nuova location prevista è Venezia, dove le riprese si terranno dal 5 al 15 agosto. Ad annunciare la novità è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, come riportato dal Gazzettino.

"È una notizia straordinaria, che conferma come il nostro territorio sia sempre più attrattivo per le grandi produzioni audiovisive globali, grazie al suo patrimonio unico e al lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore" ha detto Zaia. "Un plauso va alla Veneto Film Commission e a 360 Degrees Film, società di produzione veneta doc che è diventata un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, in questi giorni impegnata nei sopralluoghi insieme al regista Andrew Fleming. È un orgoglio vedere talenti veneti valorizzare la loro terra e portare il nome di Venezia e del Veneto in milioni di case in tutto il mondo".

Lily Collins è Emily Cooper in Emily in Paris

La romantica Venezia location perfetta della serie con Lily Collins

La première della quinta stagione di Emily in Paris è prevista per la fine del 2025 ma per il momento Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale. I fan sono in attesa dei nuovi episodi di una delle serie più apprezzate mai distribuite sulla piattaforma streaming.

Come ha rivelato Zaia, il regista Andrew Fleming sarebbe attualmente impegnato nella ricerca delle loction con l'assistenza della Veneto Film Commission e di 360 Degrees Film. Secondo il presidente, "queste produzioni non solo rafforzano l'immagine del Veneto, ma generano un indotto importante per l'economia locale, il turismo, l'artigianato e le maestranze del comparto creativo. Il nostro impegno è continuare a sostenere il settore con strumenti adeguati, semplificazioni e politiche di promozione, affinché il Veneto possa consolidarsi come una vera e propria Film-Region a livello europeo".

La trama del finale della quarta stagione e il cast di Emily in Paris 5

La quarta stagione di Emily in Paris si è conclusa con la protagonista che chiude le complicate relazioni con Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount), iniziando una storia d'amore con Marcello (Eugenio Franceschini).

Parallelamente, Emily ha assunto la direzione dell'ufficio romano di Agence Grateau, inaugurando un nuovo inizio personale e professionale. Nel cast della stagione 5 ritroveremo Lily Collins (Emily Cooper), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Lucien Laviscount (Alfie) e Eugenio Franceschini (Marcello).

Lily Collins in una scena di Emily in Paris

Tra le new entry di rilievo spiccano la candidata all'Oscar Minnie Driver, che interpreterà la principessa Jane, amica di Sylvie. Mancherà all'appello Camille Razat, colei che ha interpretato Camille nelle prime quattro stagioni: il suo personaggio ha lasciato Parigi dopo aver adottato un bambino, uscendo di fatto dalla narrazione della serie.