Emily in Paris 6 cambia scenario: le nuove location glamour fanno già sognare

Le riprese della stagione 6 di Emily in Paris prenderanno il via nel mese di maggio e ora sono state svelate le location scelte dai produttori.

Il cast e la troupe dello show con star Lily Collins si sposteranno in nuove città europee dopo le tappe fatte anche in Italia, a Roma e a Venezia, nelle precedenti puntate.

Le nuove loaction di Emily in Paris

Tra le città in cui si effettueranno i ciak previsti per proseguire la storia della giovane Emily ci sono infatti Monaco e la Grecia.

La scelta fa così presupporre che la protagonista interpretata da Lily Collins farà un viaggio per incontrare nuovamente Gabriel (Lucas Bravo). Al termine della quinta stagione di Emily in Paris (di cui potete leggere la nostra recensione), infatti, lo chef ha inviato alla sua ex una cartolina invitandola a raggiungerlo in Grecia.

Emily in Paris. Lily Collins e Lucas Bravo si confrontano

La storia di Emily, nella quinta stagione, era ripresa mentre la giovane era a Roma, dove sperava di ottenere una promozione ed essere alla guida della sede italiana della sua agenzia pubblicitaria Grateau.

La situazione nella quinta stagione , tuttavia, le sfuggiva ancora una volta di mano e si ritrovava costretta a tornare in Francia.

Il futuro di Gabriel nello show

Darren Star, accennando al possibile futuro del personaggio interpretato da Bravo, aveva inoltre dichiarato: "Non riesco a immaginare la serie senza Gabriel".

Il creatore dello show aveva poi aggiunto che Gabriel è il "grande amore" di Emily e vederli insieme nella quinta stagione aveva suscitato un po' di nostalgia. Il produttore aveva quindi ribadito: "La profondità del loro legame è data da un passato... Con ricordi e momenti buoni e altri negativi".

Nel cast dello show ci sono anche Ashley Park, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, e Bruno Gouery.