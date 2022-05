Rosamund Pike protagonista del nuovo film di Emerald Fennell

Rosamund Pike sarà protagonista del nuovo film della regista rivelazione di Una donna promettente Emerald Fennell, vincitore dell'Oscar, La giovane donna promettente.

Rosamund Pike in una scena del film An Education

Dopo il successo di Una donna promettente, che le ha fruttato un Oscar per la miglior sceneggiatura originale, la londinese Emerald Fennell è al lavoro su un nuovo progetto che scriverà, dirigerà e produrrà. il film verrà girato in estate, ma i dettagli finora sono scarsi.

Da quando anticipato, la nuova pellicola, che potrebbe intitolarsi Saltburn, sarà incentrata su una famiglia aristocratica inglese.

Emerald Fennell è stata ingaggiata da Warner Bros. e DC per occuparsi di un lungometraggio sulla maga Zatanna, ancora in fase di sviluppo. Attualmente è impegnata sul set di Barbie, dopo comparirà in veste di attrice a fianco di Margot Robbie e Ryan Gosling.

Per quanto riguarda Rosamund Pike, di recente l'abbiamo vista nella serie fantasy Prime Video La ruota del tempo. Prossimamente la ritroveremo nel thriller Rich Flu, su una misteriosa malattia che colpisce persone facoltose in tutto il mondo.