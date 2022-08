Rocky, Sylvester Stallone contro Dolph Lundgren e Irwin Winkler: "Stanno spolpando il franchise"

Sylvester Stallone continua a lanciare strali via Instagram contro il produttore della saga di Rocky, colpevole di stare spolpando il franchise e il personaggio da lui creato, ma ne ha anche per il collega Dolph Lundgren.

Dopo gli strali lanciati contro il produttore del Rocky franchise, Irwin Winkler, Sylvester Stallone rincara la dose prendendosela anche col collega Dolph Lundgren, colpevole non averlo avvertito dell'intenzione di Winkler di voler "spolpare il franchise" con lo spinoff Drago, dedicato al pugile russo che si scontra con Rocky Balboa in Rocky IV per poi ricomparire nella saga di Creed.

Sylvester Stallone ha condiviso il suo disappunto in un post su Instagram e pur non menzionando nessuno per nome, parla di un "produttore 94enne", descrizione che calza a pennello con la figura del produttore di Rocky Irwin Winkler. Winkler, che in realtà ha 91 anni, è diventato l'obiettivo delle critiche di Stallone per la questione dei diritti sulla saga di Rocky.

"Un'altra notizia che mi spazza il cuore... l'ho appena scoperto... ANCORA UNA VOLTA, questo PATETICO PRODUTTORE di 94 anni e I SUOI INUTILI AVVOLTOI, Charles e David, stanno ancora una volta ripulendo LE OSSA di un altro meraviglioso personaggio che ho creato senza nemmeno dirmelo", ha scritto Stallone. "Mi scuso con i FAN, non ho mai voluto che i personaggi di ROCKY venissero sfruttati da questi parassiti."

Stallone ha anche riconosciuto la sua relazione conDolph Lundgren, che interpreta il pugile campione sovietico Ivan Drago in "Rocky IV" e "Creed II". Non è chiaro se Lundgren riprenderà il suo ruolo nello spinoff di "Drago".

"A proposito, non ho altro che rispetto per Dolph, ma vorrei che mi avesse detto cosa stava succedendo alle mie spalle. Tenetevi vicini i vostri VERI amici."

Da Rocky a Creed: la saga cult tra realtà e finzione

Ma non finisce qui. Successivamente Sylvester Stallone ha pubblicato su Instagram un secondo post che contiene una galleria di quattro foto, la prima delle quali ritrae Winkler come un vampiro col sangue su tutto il viso che apparentemente avrebbe succhiato dal collo del personaggio di Stallone, Rocky Balboa. L'ultima foto mostra Rocky che prende a pugni il personaggio di Ivan Drago, interpretato da Dolph Lundgren, dal film Rocky IV del 1985.

"Dopo che IRWIN WINKLER e la sua famiglia hanno spolpato Rocky! Presumibilmente il più odiato, senza talento, decrepito produttore di Hollywood e i suoi figli codardi hanno trovato il loro prossimo pasto... Drago?" si legge nel post.

"Nel corso della storia così tanti artisti in ogni settore, musicisti, pittori, scrittori, sono stati distrutti da questi succhiasangue che hanno rovinato così tante famiglie riempiendosi le tasche grazie al lavoro di altre persone. produttori #parassiti #artisti sfruttati vittime", Ha aggiunto.