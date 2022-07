Drago: Robert Lawton sarà lo sceneggiatore del film spinoff di Creed

Drago, lo spinoff di Creed, ha trovato il suo sceneggiatore: sarà Robert Lawton a occuparsi del progetto sviluppato per MGM.

Lo studio sembra sia rimasto conquistato da Becoming Rocky, lo script firmato dal filmmaker che ha ottenuto nel 2021 l'attenzione con il concorso Nicholl Fellowship.

Per ora i produttori non hanno svelato la trama di Drago, tuttavia il film dovrebbe essere dedicato alla storia del pugile russo Ivan Drago, interpretato da Dolph Lundgren, e di suo figlio Viktor Drago (Florian Munteanu), apparso sul grande schermo nel 2018 in Creed 2.

Robert Lawton ha ricevuto l'offerta di occuparsi della sceneggiatore dello spinoff dopo che i responsabili di MGM hanno apprezzato il suo script sulla realizzazione del primo film di Rocky.

Dolph Lundgren aveva rivelato un anno fa che il suo personaggio era al centro di un potenziale film, anticipando che i fan avrebbero forse potuto ottenere presto nuove indiscrezioni.

Creed III arriverà invece nelle sale americane il 23 novembre e proseguirà la storia di Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan.