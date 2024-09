Rocky: Sylvester Stallone svela i dettagli della trama del prequel

Sylvester Stallone ha appena condiviso un nuovo aggiornamento sul progetto prequel di Rocky, rivelando di essere attualmente al lavoro sulla sceneggiatura.

In particolare, Stallone ha parlato del prequel del celebre franchise di Rocky in un'intervista al podcast Inspire Me. Al momento ha scritto solo poche pagine, ma ha accennato a diversi punti della trama che un prequel potrebbe naturalmente esplorare. Ciò significherebbe non solo approfondire la vita di Rocky Balboa prima degli eventi del primo Rocky, ma anche approfondire gli altri personaggi del film classico, come il Paulie di Burt Young e l'Adrian di Talia Shire.

Stallone ha anche accennato al fatto che l'idea che ha avuto ricorda il celebre film Disney Lilli e il vagabondo, anche se con personaggi umani di Rocky anziché animali animati.

"Il prequel di Rocky è molto vicino e caro al mio cuore", ha detto Stallone. "Ne ho scritto alcune pagine e sembra che si scriva da solo. Vedere Adrienne a 15 anni, Rocky a 17, Paulie che si trasferisce in un nuovo quartiere, Rocky è il tuo cattivo ragazzo... È quasi come Lilli e il vagabondo, ma con persone vere. Sarà meraviglioso".

Christopher Nolan: "Non esistono buoni trequel, forse solo Rocky 3"

L'attore aspetta da anni di realizzare il prequel

Stallone ha commentato i suoi piani di rivisitare Rocky con una serie prequel in vari momenti del passato. Nel 2021, ha condiviso su Instagram una foto di un foglio scritto riguardante il progetto. Il documento includeva alcune altre idee di base da includere nella serie, menzionando che idealmente avrebbe voluto che lo show durasse diverse stagioni per raccontare la sua storia completa. Sembra che Stallone tenga ancora a cuore il progetto, anche se è difficile dire se e quando il prequel si realizzerà.

Sylvester Stallone in Rocky

"Questo potrebbe essere il post più strano di sempre. Stamattina ho iniziato scrivendo un trattamento per un prequel di Rocky da trasmettere in streaming. Idealmente 10 episodi per un paio di stagioni per arrivare davvero al cuore dei personaggi nei loro anni più giovani - Ecco una piccola parte di come inizia il mio processo di scrittura creativa... Spero che si realizzi - E poi avevo bisogno di schiarirmi le idee e sono andato a pescare", aveva scritto l'attore.

Stallone ha interpretato il personaggio di Rocky Balboa in sei dei suoi film. È tornato per due episodi della serie Creed prima di ritirarsi dal ruolo, con conseguente assenza nel terzo film. Il futuro del franchise sta andando avanti senza di lui, dato che un quarto film di Creed è attualmente in lavorazione. Inoltre, è in fase di sviluppo una serie spinoff di Creed 2 incentrata sulla famiglia Drago. Al momento non c'è alcuna indicazione che Stallone apparirà come Rocky nel nuovo sequel di Creed o nella serie incentrata sui Drago.