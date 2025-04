Rocky: in arrivo un film sulla creazione del cult che ha lanciato la carriera di Sylvester Stallone

La leggenda del pugilato cinematografico si prepara a rinnovare il suo racconto: il biopic su Sylvester Stallone, incentrato sul difficile percorso che lo portò a realizzare Rocky, sta finalmente prendendo forma presso Amazon MGM Studios.

Ufficiale il film biopic su Rocky e Sylvester Stallone

In precedenza si era ipotizzato che Peter Farrelly - noto per Green Book - avrebbe diretto il progetto intitolato I Play Rocky, e ora la notizia è ufficiale, confermata durante il CinemaCon. Farrelly, che veste anche i panni di produttore, si affiderà alla penna di Peter Gamble per il copione, cercando di catturare il dramma e la determinazione che hanno caratterizzato la lotta di Stallone per ottenere il via libera a una sceneggiatura che sembrava destinata a rimanere in ombra.

La storia, infatti, racconta di un artista che ha lottato contro ogni previsione, determinato a interpretare il proprio personaggio - un impegno che lo ha visto insistenti e pronto a rifiutare ogni alternativa. Un percorso segnato da sfide economiche e creative, che ha fatto della realizzazione di Rocky una vera e propria impresa contro ogni probabilità.

Una celebre scena di Rocky con Sylvester Stallone

Mentre il franchise di Rocky continua a evolversi, con Michael B. Jordan che incarna il figlio di Apollo Creed nei film di Creed, questo nuovo biopic mira a riportare alla luce le origini di quella saga che ha fatto la storia del cinema. Stallone, che in passato si era impegnato con tutta la sua determinazione a portare sullo schermo il personaggio di Rocky, ha dichiarato nel 2018: "Questo è probabilmente il mio ultimo rodeo perché ciò che pensavo fosse accaduto, e che è accaduto, non me lo aspettavo mai. Pensavo che Rocky fosse finito nel 2006. Ma poi questo giovane, [Michael B. Jordan], si è presentato e tutta la storia è cambiata. È nata una nuova generazione, nuovi problemi, nuove avventure. E non potrei essere più felice di ritirarmi, perché la mia storia è stata raccontata, ora spetta a loro portare avanti il testimone."

Mentre il cast che interpreterà Stallone resta ancora un mistero, l'interesse per questo progetto testimonia come il retaggio di Rocky sia destinato a vivere per sempre, spingendo nuove storie a emergere nell'immenso panorama del cinema.