Rocky IV: ecco l'amato personaggio che Sylvester Stallone ha eliminato dal director's cut

Un personaggio secondario che ha allietato i fan di Rocky IV sparirà dal director's cut in arrivo, parola di Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone ha confermato l'arrivo di un director's cut di Rocky IV e questa non è una novità. Quello che non sapevamo finora è che il divo avrebbe intenzione di eliminare un personaggio molto amato con conseguente sgomento dei fan del film.

Rocky IV: Sylvester Stallone sulla vetta

Rocky IV è uscito nelle sale il 27 novembre 1985, perciò l'intento di Sylvester Stallone è quello di far uscire il director's cut in tempo per il 35° anniversario.

Stallone stesso ha confermato il director's cut specificando che sarà più coinvolgente a livello emotivo, ma a fronte di una domanda specifica di un fan il divo ha svelato l'assenza di un personaggio secondario ma molto amato. Nel film Paulie (Burt Young), cognato di Rocky, ha un maggiordomo robot protagonista di alcune divertenti sequenze. Di fronte alla domanda se vedremo nuove scene tra Paulie e il suo aiutante, Stallone ha così risposto:

"Il robot andrà nella spazzatura per sempre. Niente più robot."

Rocky IV: il guilty pleasure compie 30 anni

Di fronte alla reazione dispiaciuta dei fan, che hanno chiesto all'interprete di Rocky Balboa di ripensare alla sua decisione lui ha così risposto:

"Mi dispiace, ma non mi piacciono più i robot. A dirla tutta li odio."